Eksikleri tamamladı

Alev Alev cover'ı ile en çok dinlenenler listelerinin başında gelen başarılı sanatçı Ebru Yaşar, evin eksikliklerini tamamlamak için alışverişteydi.

Başarılı sanatçı Ebru Yaşar, önceki gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Alışveriş turunda görüntülenen Yaşar, ayaküstü muhabirler ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Çocukları ve eşi için alışverişe çıktığını söyleyen Yaşar, “Birkaç eksiğimizi geçtiğimiz hafta almıştım, küçük gelenler, olmayanlar var. Onları değiştirmeye ve birkaç şey daha almaya geldim” dedi. Uzun süre alışveriş merkezinde turlayan ve eksiklerini gideren Yaşar, özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.