El Değmemiş Aşk filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu El Değmemiş Aşk filmi sinemada yayınlandığı dönemde konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplamıştı. İşte El Değmemiş Aşk konusu ve oyuncuları…
OYUNCULARI
Emre Karayel
Ceren Moray
Begüm Kütük Yaşaroğlu
Ümit Erdim
Oya Başar
Şafak Sezer
Durul Bazan
Tülay Bursa
EL DEĞMEMİŞ AŞK KONUSU
Fanatiği olduğu takıma ve Duygu'ya aşık olan Zafer, bir türlü büyümeyen adamlardan biridir. Bir gün babasının zoruyla kendini istemediği bir evlilikte bulur. Birbirinden komik şekillerde bu evlilikten kurtulmaya çalışan Zafer'in planları beklediği gibi gitmez. Zafer, son düdük çalmadan gerçek aşkın ne olduğunu anlayabilecek midir?
Yeni sezonun öne çıkan romantik komedilerinden biri olmaya hazırlanan filmin yönetmen koltuğundaysa Umut Kırca var.