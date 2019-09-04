El Değmemiş Aşk filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

El Değmemiş Aşk komedi filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Kahkaha dolu bir seyir vaat eden "El Değmemiş Aşk" filmi, iki aşk arasında kalan Zafer’in eğlenceli hikayesinde aşktan, dostluktan, aileden bahsediyor. Peki El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu El Değmemiş Aşk filmi sinemada yayınlandığı dönemde konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplamıştı. İşte El Değmemiş Aşk konusu ve oyuncuları…

OYUNCULARI

Emre Karayel

Ceren Moray

Begüm Kütük Yaşaroğlu

Ümit Erdim

Oya Başar

Şafak Sezer

Durul Bazan

Tülay Bursa

EL DEĞMEMİŞ AŞK KONUSU

Fanatiği olduğu takıma ve Duygu'ya aşık olan Zafer, bir türlü büyümeyen adamlardan biridir. Bir gün babasının zoruyla kendini istemediği bir evlilikte bulur. Birbirinden komik şekillerde bu evlilikten kurtulmaya çalışan Zafer'in planları beklediği gibi gitmez. Zafer, son düdük çalmadan gerçek aşkın ne olduğunu anlayabilecek midir?

Yeni sezonun öne çıkan romantik komedilerinden biri olmaya hazırlanan filmin yönetmen koltuğundaysa Umut Kırca var.