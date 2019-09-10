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Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü nereli ve kaç yaşında?
Ela Yörüklü kimdir? Ela Yörüklü nereli ve kaç yaşında?
Ela Yörüklü, 1998 doğumludur. ilk oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim isimli dizi ile gerçekleştiren Ela Yörüklü hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ela Yörüklü nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 10 Eylül 2019 - 16:56

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ela Yörüklü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR?

Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde öğrenimine devam eden Ela Yörüklü, aynı zamanda Akademi 35 Buçuk’ta Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi almıştır.

Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Yardımcısı Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü, 1.78 metre boyunda ve 52 kilodur.

Genç oyuncu fotoğraflarını Instagram hesabından sevenleri için paylaşıyor.

Ela Yörüklü'nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Arka Sokaklar (Ezgi Vural) (TV Dizisi)
2018 – Kalk Gidelim (Melisa) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 17:04 - 10.09.2019
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