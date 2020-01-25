Elazığ depremi sonrası ünlü isimler tek yürek oldu

Elazığ Sivrice'de dün 20.55'de Richer ölçeğine göre 6,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem başta Malatya olmak üzere bölgenin tamamında hissedildi. 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı.

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından üst üste paylaşımlar yaptı. AFAD verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından depremle ilgili paylaşım yaptı.

GÖKHAN ÖZOĞUZ: “Kalbimiz seninle Elazığ”

ATİLLA TAŞ: “Elazığ yanındayım! Çok geçmiş olsun canoğlu canlar”

DOĞA RUTKAY: “Can kaybı sayısı gitgide artıyor sabah olana dek her saniye artacak üzüntüsünden gözümü kırpamadım bile… Ne acı bir durumun içindeyiz”

ACUN ILICALI: “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Dualarımız sizinle…”

FAZIL SAY: “Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, sayının artmaması umuduyla”

İZZET YILDIZHAN: “Elazığ’da yaşanan deprem felaketinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim”

MAHSUN KIRMIZIGÜL: “Elazığ ve Malatya’da deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Can kaybı artmadan vatandaşlarımızın sağ salim kurtulmasını istiyorum”

MUSTAFA SANDAL: “Yürekler burkuldu. Elazığ için dualarım. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum”

SEREN SERENGİL: “Çok üzgünüm, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun Allah ailelerine sabır versin tüm elazığ halkına büyük geçmiş olsun”