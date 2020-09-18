Elazığ radyolarından ‘Halil Sezai’ kararı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde aynı sitede bulunan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüleri ortaya çıkması sonrasında şarkıcı Halil Sezai’ye tepkiler devam ediyor. Elazığ’da 4 radyo kanalı Halil Sezai’nin parçalarını yayınlamama kararı aldığını açıkladı.

Elazığ'da bölgesel olarak yayın yapan 4 radyo kanalı, İstanbul’un Tuzla ilçesinde, komşusunu darbeden şarkıcı Halil Sezai’nin parçalarını yayınlamama kararı aldı.

“HALİL SEZAİ ŞARKILARINI YAYINLAMAYACAĞIZ”

Elazığ'da 4 radyoyu bünyesinde bulunduran bir medya şirketinin yetkili olan Yunus Evliyaoğlu, ”Medya grubumuza bağlı olan, radyolarda Halil Sezai şarkılarını yayınlamayacağız” ifadelerini kullandı. Farklı illerde de radyolar aynı şekilde, kararlar alarak tepkilerini dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 15 Eylül’de Halil Sezai Paracıkoğlu, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Paracıkoğlu’nu savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağrılmış ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı.