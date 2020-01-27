Elçin Sangu: Biz pahalı ameleleriz

Yunus Özdiken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Neyi çekiyorsunuz siz! Neden çekiyorsunuz? Durun bir dakika” diyerek objektiflerini eliyle kapatınca tartışma çıktı. ‘Gazeteciyiz işimizi yapıyoruz’ sözlerine, “İşiniz böyle değil. Önce kendinizi tanıtmalısınız. Biraz kibar olun, biz sizin gazeteci olduğunuzu nereden bilelim” diyerek tepki gösterdi. Özdiken, “Herkesin elinde makine var. Ben anlamaya çalışıyorum, kimsin nesin. Bazen farklı durumlar oluyor. Patlamış mısır yerken çeken arkadaşlar var” diyerek sitem dolu sözlerde bulundu.

“ÖZÜR DİLERİM KIRDIYSAK”

Hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği sırada sevgilisinin gazetecilerle tartıştığını gören Elçin Sangu, “Derdiniz ne sizin neden tartışıyorsunuz” diyerek ortamı yumuşattı. Sangu, “Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin o yüzden kimsiniz diye soruyoruz. Siz yanlış anladınız özür dilerim kırdıysak. Bazı arkadaşlarınızın kötü tavrı yüzünden o şekilde bir tepki verdi” diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.

Bu sezon ‘9 Kere Leyla’ filmiyle beyaz perdede yer alacak olan güzel oyuncu, dizi projesinin bu sene olmayacağını söyleyip, “Bu sene dizi projem yok. Televizyon bizim istediğimiz şartları sağlayamadığı için, 150 dakika iş çekmek istemiyoruz. Ticaret yapıyoruz herkes bilincinde ama 150 dakika çok fazla, kimsenin sandığı gibi pırıltılı bir durum yok. Ben hep diyorum biz pahalı ameleleriz” diyerek dizi saatlerinin uzunluğuna sitem etti.