Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu nereli ve kaç yaşında?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985 doğumludur. Oyunculuk kariyerine Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi ile adım atan Elçin Sangu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Şu sıralar Show televizyonunda yayınlanan Çarpışma dizisinde, Zeynep Tunç karakterini canlandıran Elçin Sangu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Elçin Sangu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini canlandırdı.

Elçin Sangu şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor. Elçin Sangu, 1.74 metre boyunda 60 kilo ve Aslan burcudur.

Elçin Sangu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Mia) (İnternet Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Ada) (Sinema Filmi)

2015- 2016 -Kiralık Aşk (Defne) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Güzide) (TV Dizisi)

2013 – Bir Aşk Hikayesi (Eda) (TV Dizisi)

2012 – Aşk Kaç Beden Giyer (Nehir) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Zaman Geçer ki (Jale) (TV Dizisi)