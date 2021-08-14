Elçin Sangu yeni imajıyla Sinem Kobal’a benzetildi

Saçlarının rengini değiştiren Elçin Sangu'nun son halini gören sosyal medya kullanıcıları, oyuncuyu meslektaşı Sinem Kobal'a benzetti.

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‘Kiralık Aşk’ dizisiyle kariyerinde zirveye yükselen Elçin Sangu, yıllardır kızıl renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

Yeni imajıyla kuaförde poz veren Sangu meslektaşı Sinem Kobal’a benzetildi.

Yeni imajıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu için şu yorumlar yapıldı:

* Resmen Sinem Kobal’ın kopyası olmuş.

* Şimdi sen de herkes gibisin.

* Elçin zaten çok güzel niye Sinem’e benzemeye çalışmış ki.

* Güzel olmuş ama eski halini istiyoruz.

* Sinem ile Elçin’in saçlarıyla estetikleri aynı olmuş.

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