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Elçin Sangu’nun iş yemeği
Elçin Sangu’nun iş yemeği
Oyuncu Elçin Sangu, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Bir restorana iş yemeği için gelen Sangu,  2 saat sonra mekandan ayrıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 17 Eylül 2020 - 12:58

Mekan çıkışında muhabirlerle sohbet eden Elçin Sangu, “Yeni dizimizin çekimleri çok güzel gidiyor. Bugün bir toplantı için buraya geldik. Şimdi tekrar sete dönüyorum” diye konuştu.

‘İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE’Yİ ANLATTI

Elçin Sangu geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda yeni dizisi ‘İyi Günde Kötü Günde’ için açıklamalarda bulunmuştu.

Oyuncu dizideki karakterler ile ilgili açıklamayı yapmıştı:

* Klasik ara bozan kadın üçgeni izleyemeyecekler. Hayatın tesadüfleri üzerinden oluşan bir üçgen.

* Dizimizde her karakterin bir alt hikayesi var ve zamanla göreceğiz.

* En önemlisi bu dizide aslında gerçekten kötülük yapmak için kötü olan bir karakter yok.

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Son güncelleme: 13:00 - 17.09.2020
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