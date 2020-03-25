Eleme konseyinde tansiyon yükseldi! Survivor’da kim elendi?

Survivor'ın 27. yeni bölümünde bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Dominik'te adaya bir kişi daha veda ederken, eleme konseyinde yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde yarışmacılar eleme konseyi için bir araya geldi. Pazar akşamı ilk eleme adayı olarak belirlenen Ceyhun’un ardından adaya veda eden kişi oylama sonrasında belli oldu. Survivor’da bu akşam eleme gecesinde ise iki takım yarışmacıları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Peki Survivor’da bu hafta adaya kim veda etti?

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu akşam yapılan eleme konseyinde adaya veda eden isim yapılan oylama sonrasında belli oldu. Pazar akşamı ilk eleme adayı olarak Ceyhun belirlenmişti. Bu akşam ise iki isim daha eleme adayı olarak açıklandı. Yasin Obuz ile Yunus Emre en fazla oyu alarak 2 eleme adayı belirledi. Yasin, Cemal Can ismini söylerken, Yunus Emre ise Ardahan’ı eleme adayı olarak söyledi. Üç eleme adayının belirlenmesinin ardından en az oyu alarak adaya veda eden isim Ceyhun oldu.

SMS’te en çok oy alan ilk 2 isim ; (Sırasız olarak)

– Yasin Obuz

– Yunus Emre Özden

KONSEYDE GERGİN ANLAR

Survivor’da bu haftaki eleme konseyi gergin anlara sahne oldu. Gönüllüler ile Ünlüler arasında kazanılan oyunlar sonrası söylenen şarkılar yarışmacılar arasında tartışmaya neden oldu. Yasin ile Mert sözlü tartışma yaşarken, gecenin dikkat çeken tartışması ise Ardahan ile Yunus Emre arasında yaşandı.

MERYEM’iN DURUMU

Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımından Meryem’in sakatlığı hakkında yarın yapılacak kontrollerin ardından karar verileceğini açıkladı. Meryem’in dizindeki sakatlığının ciddi olması durumunda yedek yarışmacılardan takviye yapılamaması nedeniyle takımlar arasında transfer söz konusu olacak.

Acun Ilıcalı: “Yarın Meryem’in son kez kontrolü tapılacak. Eğer devam edecekse sorun yok ama devam edemeyecekse Türkiye’den yedek yarışmacıda getiremeyeceğimiz için takımsal bir transfer olabilir. Ama inşallah Meryem’in ayağı düzelir, raporlara bakacağız”