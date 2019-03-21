Elibollar’a yeni bir kişi katılıyor! Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 62. son bölüm izle

Elibollar’a yeni bir kişi katılıyor! Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 62. son bölüm izle

Bizim Hikaye dizisinin 62. son bölümü FOX TV'de yayınlandı. Son bölümde; Fikri ve Ersin’in yalanı ortaya çıkıyor. Rahmet’in gidişi herkesi çok üzüyor. Deniz yine yapacağını yapıyor. Bizim Hikaye dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bizim Hikaye 62. son bölüm izleme linki...

Bizim Hikaye dizisinin 62. son bölümünde; Elibollar ve Barış, Tekirdağ'a doğru yola çıktıklarında hayat onlar için hiç de kolay değildir. Barış’la Filiz zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da Minibollarla uğraşmaktadırlar. Üstelik bir de kuzen işin içine katışır. Bizim Hikaye’den yeni bir fragman yayınlandı mı merak ediliyor…

BİZİM HİKAYE 63. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebileceksiniz.

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

Çocuklar yaşadıklarından kötü etkilenmiştir ve sakinleştirilmeleri çok zordur. Barış onları tekrar normale döndürmek için ilginç bir oyun başlatır. Başlarda işe yarayan oyun sayesinde her şey kısa süreliğine yoluna girer. Tam tükendikleri noktada bu sefer de karşılarına Zihni'nin oğlu Ersin çıkar. Ersin pastırma işinden erken yaşta zengin olmuş tatlı bir gençtir.

BİZİM HİKAYE 62. SON BÖLÜM İZLE

Tüm sıkıntıların üstüne onun ortaya çıkışı, Elibollar için ilaç gibi gelir. Her şey onlar için gerçek olamayacak kadar güzeldir. Bu sırada İstanbul'da da Murtaza deli gibi Fikri'yi aramaktadır ve kolay kolay vazgeçmeyeceği bellidir.

Tufan, Çiçek ve Cemil, Murtaza'dan kurtulmaya çalışırken, en çaresiz kaldıkları anda imdatlarına sürpriz bir isim yetişir. Planları tam başarıya ulaşacağı sırada her şey bir kez daha alt üst olacaktır.