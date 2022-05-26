Elif Buse Doğan: Parayı önemseseydim bu işi yapmazdım

Son dönemde 'Samsak Döveci' türküsüyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Elif Buse Doğan, YouTube'da yayınlanan 'Hasan Basri Budak ile Yolculuk' programına konuk oldu.

Sozcu.com.tr

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2015’ten bu yana profesyonel olarak müzik hayatının içinde olan Elif Buse Doğan, YouTube’da yayınlanan ‘Hasan Basri Budak ile Yolculuk’ programına konuk oldu.

Şarkıcı, müziğin gönül işi olduğunu söyledi: “2 albümüm 15 single’ım var. Beni farklı radyoların çalması için farklı işler yapmaya çalıştım. En son ‘Yalan Dünya’yı mix olarak sundum. Müzik sektörü pastası küçük. Parayı önemseseydim bu işi yapmazdım.”

‘SAMSAK DÖVECİ’ KRİZİ

Elif Buse Doğan, TRT’de sunuculuğunu yaptığı ‘Nefesten Sese' programında söylediği ‘Samsak Döveci’ türküsüyle bir anda herkesin tanıdığı ve merak ettiği biri haline geldi.

Türkü her sosyal medya platformunda trendlerde ama bu durum programı birlikte sunan ve türküyü ilk olarak birlikte çalıp söyleyen Elif Buse Doğan ile Serkan Çağrı arasında anlaşmazlık yarattı.

Her iki tarafın da türküyü single olarak çıkarması üzerine Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan’ı vefasızlıkla suçladı. Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı’nın kendisini “Hepinizi langıdı langıdı yaparım” diyerek tehdit ettiğini söylemişti.