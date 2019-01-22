Elif Ceren Balıkçı kimdir? Elif Ceren Bakırcı kaç yaşında? İşte hayatı…

Küçük yaşlarında beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın hayatı merak ediliyor. Elif Ceren Balıkçı kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular izleyici tarafından ilgiyle araştırılıyor. İşte hayat hikayesi...

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. Elif Ceren Balıkçı kimdir, nereli?

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?

Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya’da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır. Elif Ceren Balıkçı, Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Sedef karakterini canlandırmıştır.

ELİF CEREN BAKIRCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 – Göç Zamanı

2014 – Bana Artık Hicran De

2013 – Merhamet

2012 – Dedemin Dolabı

2012 – Merhaba Hayat

2012 – Zil Çalınca Avı

2011 – Su’dan Sebepler

2010 – Bez Bebek

2009 – Kayıp Madalyon

2008 – Kayıp Prenses