Elif Ceren Balıkçı kimdir? Elif Ceren Bakırcı kaç yaşında? İşte hayatı…

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. Elif Ceren Balıkçı kimdir, nereli?
ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR?
Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya’da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır. Elif Ceren Balıkçı, Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Sedef karakterini canlandırmıştır.
ELİF CEREN BAKIRCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2015 – Göç Zamanı
2014 – Bana Artık Hicran De
2013 – Merhamet
2012 – Dedemin Dolabı
2012 – Merhaba Hayat
2012 – Zil Çalınca Avı
2011 – Su’dan Sebepler
2010 – Bez Bebek
2009 – Kayıp Madalyon
2008 – Kayıp Prenses