Elif Erol’un karantina sonrası hedefi İspanya ve Kolombiya

Oyuncu Elif Erol’un başrollerinde yer aldığı ve Latin Amerika ülkelerinde yayınlanan dizisi 'Omer Suenos Rabados'da canlandırdığı 'Hülya Metehanoğlu' karakteri ile sergilediği başarılı performansı ile beğeni topluyor. Erol, İspanya, Kolombiya, Porto Riko, El Salvador gibi ülkelerde çok yoğun yaşanan covid-19 günlerinde dizisiyle halkın sevgisini kazandı.

İyi derecede İngilizce ve İspanyolca konuşan oyuncu ayrıca güzelliği ve zerafeti ile de izleyiciyi mest etti. Yurt dışındaki hayranlarından yüzlerce mesaj alan Erol tek tek hepsine cevap vererek hayranlarının gönlünü fethediyor.

Dizinin yayınlandığı tv kanalından ve diğer büyük kanallardan gelen program teklifi ve dergi çekimlerini kabul eden güzel oyuncu küresel sıkıntılar biter bitmez İspanya ve Kolombiya'ya gidecek.

Aynı dizi ilk olarak Bosna Hersek'de ‘Ranjene Ptice’ ismiyle yayınlandığı süreçte hayran kitlesini büyüten oyuncu kendini Latin Amerikada da kanıtlayınca, Türkiye'de yeni sezon için teklifleri değerlendirmeye başladı.