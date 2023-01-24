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Elif Karlı cezaevinde ölen eşinin mezarını paylaştı: Aldılar benden

Şarkıcı Elif Karlı'nın cezaevinde yatan eşi Cengiz Karlı, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eşinin vefatıyla sarsılan Elif Karlı sosyal medya hesabından eşinin mezarını paylaştı.

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Elif Karlı cezaevinde ölen eşinin mezarını paylaştı: Aldılar benden

Altı aydır Tokat Cezaevi’nde olan eşi Cengiz Karlı’yı geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden şarkıcı Elif Karlı, Instagram hesabından eşinin mezarını “Aldılar benden” notuyla paylaştı.


SARALLAR OPERASYONUNDA TUTUKLANMIŞTI

Cengiz Karlı, Sarallar operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkemede iş insanı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz ile birlikte tutuklanmıştı.

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