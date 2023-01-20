Elif Karlı’dan cezaevinde ölen eşi Cengiz Karlı’ya veda

Şarkıcı Elif Karlı'nın cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Cengiz Karlı son yolculuğuna uğurlandı. Karlı'nın cenaze törenine sanat dünyasından birçok kişi katılırken, Elif Karlı ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.

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6 aydır Tokat’ta cezaevinde tutuklu bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cengiz Karlı (57) için Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine şarkıcılar Alişan, Yeliz, Ferman Toprak, Cengiz Kurtoğlu, Bülent Serttaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Karlı ve iki çocuğu tabutun başında gözyaşı döktü. Cengiz Karlı, kılınan ikindi namazının ardından da Kurtköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ALİŞAN: İLK SAHNEMİ CENGİZ AĞABEYİN MEKANINDA YAPMIŞTIM

Cenaye katılan türkücü Alişan, “Çok sevdiğim bir ağabeyimdi. İlk sahnemi Cengiz ağabeyin mekanında yapmıştım. O günden beri Elif ablam gibi” dedi.

Şarkıcı Yeliz ise “Dünya bir meleğini kaybetti. Hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı” diye konuştu.

CENGİZ KURTOĞLU: ÇOK YAKINDIK

Cengiz Kurtoğlu da “Çok yakındık. Geride kalanlara sabır diliyorum, başımız sağ olsun” dedi.

Cenaze töreninde çok sayıda çelenk görülürken, Sedat Peker’in de gönderdiği çelenk dikkat çekti.