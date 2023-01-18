Elif Karlı’nın eşi cezaevinde hayatını kaybetti

Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı (57) cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Şarkıcı Elif Karlı’nın 30 yıl önce evlendiği, iki çocuğunun babası Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

“EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ TELEFONDA ÖĞRENDİM”

‘2. Sayfa’ adlı magazin programının sunucularına konuşan Elif Karlı, “Eşim iki gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz’in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak’ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi. Eşim ağır kalp hastasıydı. 2009 yılında çok ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi ve bacağı dahil 18 stendi vardı. Onun yanı sıra böbrek yetmezliği ve şekeri vardı. Bu sebeple de 6 Şubat’taki davasına kadar ev hapsini istemiştik. Fakat sonucu beklerken haber geldi” ifadelerini kullandı.

“DEFALARCA TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETTİM”

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir” açıklamasında bulundu.

“KOCAMIN GÜNAHINA GİRENLERİ ALLAH’A EMANET EDİYORUM”

Elif Karlı, geçen haftalarda Instagram üzerinden eşinin Tokat’ta cezaevinde olduğunu hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yapmıştı:

“Çok merak edenler olmuş. Eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşin için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz… Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi… Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah’a sonra kendime emanet ediyorum.”