Elif Şafak kimdir? Elif Şafak hangi kitapları yazdı ve kaç yaşında?

Bazı kitapları çok satanlar listesine de giren Elif Şafak’ın hayatı merak konusu. Elif Şafak kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların cevabı haberimizde yer alıyor. İşte yazar Elif Şafak hakkında merak edilen detaylar…

ELİF ŞAFAK KİMDİR?

25 Ekim 1971 günü, babasının o sırada doktora yapmakta olduğu Strazburg’da dünyaya geldi. Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Atayman’dır. Doğumundan kısa süre sonra anne ve babası ayrıldı, annesi tarafından büyütüldü. Soyadı olarak annesinin adını kullandı. Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid’de, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümünde yaptı. “Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı” üzerine master tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora tezi, “Türk Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye Tahammül Sınırları” başlığını taşıyordu. Elif Şafak’ın İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi. Şafak, Ekim 2017’de biseksüel olduğunu açıkladı.

ELİF ŞAFAK’IN KİTAPLARI



