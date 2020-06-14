Elif Yılmaz: Oyuncu karakter için yaşayabilmeli, öpüşme sahnesinde….

Miss Fashion 2020 güzeli seçilen Elif Yılmaz, oyunculuğa dair samimi itiraflarda bulundu. Oyunculukla ilgili artık Türkan Şoray kanunları kalmadığına vurgu yapan Yılmaz, “Bazı kadın oyuncuların kendilerine zor gelen ya da yapmayı reddettikleri sahneler oluyor. Bence bir oyuncu karakter için yaşayabilmeli. Gerekirse saçını kazıtabilmeli gerekirse de öpüşme sahnesinde bütün açıklığıyla oynayabilmeli.” diye konuştu.

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz kendisine dair bilinmeyenleri bütün içtenliğiyle paylaştı. 1997 Adana doğumlu Elif Yılmaz kardeşlerine örnek bir abla, ailesine de hayırlı bir evlat olabilmek için yaşadığını söyledi. Oyunculuğun yanı sıra üniversitede diyetisyenlik okuduğunu ifade eden Yılmaz, ayrıca şan dersi aldığını ifade etti.

Yakın gelecekte vizyona girecek Tam Kafadan Karavana filmi için 7 kere görüşmeye gittiğini itiraf eden Elif Yılmaz, “İlk oyunculuk deneyimim aslında tiyatroydu. Çocukken Adana Tiyatro Sanat Okulu'nda oyunculuk yapmıştım ama film çok daha başkaymış. Çünkü kameraya karşısında tamamen hayal gücünle oynaman gerekiyor. Sinema benim için çok farklı ve çok güzel bir deneyim oldu. Normalde arkadaş buluşmalarıma geç kalan birisiyken, sete herkesten önce ilk ben gidiyordum” diye konuştu.

TOKYO KARAKTERİNİ OYNAMAK İÇİN NELER VERMEZDİM!

Oyunculukta gidebileceği en üst noktaya kadar gidebilmeyi hedeflediğini belirten Elif Yılmaz, “Netflix'te yer alan bir gençlik dizisinde oynamayı çok ama çok istiyorum. La Casa de Papel'de yer alıp, Tokyo karakterini canlandırmak için neler vermezdim. Şu anda dil eğitimi alıyorum. İngilizcem iyi seviyede, Arapça da biliyorum. Onun dışında İspanyolca dersler alarak yabancı dillerimi geliştiriyorum. Çünkü biliyorum ki kendime ne kadar yatırım yaparsam, o kadar uluslararası projelerde yer alma şansım artacak. Kendime güveniyorum, oyunculuğumu da geliştiriyorum.” dedi.

Oyunculukla ilgili artık Türkan Şoray kanunları kalmadığını belirten güzel oyuncu, “Bazı kadın oyuncuların kendilerine zor gelen ya da yapmayı reddettikleri sahneler oluyor. Bence bir oyuncu karakter için yaşayabilmeli. Gerekirse saçını kazıtabilmeli gerekirse de öpüşme sahnesinde bütün açıklığıyla oynayabilmeli. Zaten benim izlediğim düzeyde diziler belli bir çerçevede gidiyor, en fazla Bihter var bunlarda. Türkiye şartlarında belli sınırlar içerisinde rol alabiliyoruz ama bu şartlarda da bir oyuncu zaten karşı tarafa karakteri iyi hissettirebilmek için her şeyi yapabilir.” açıklamasında bulundu.