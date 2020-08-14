Elif Yılmaz, ‘Yılın Gelecek Vadeden oyuncusu’ seçildi

Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’nde “Gelecek Vadeden Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, “Böyle güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Çok mutluyum bu ödülü aldığım için. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çok güzel projelerle yoluma devam edeceğim” dedi.

“Çocuk için değer” sloganıyla yola çıkılan ödül gecesi, yeryüzünde yaşayan bütün çocuklara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi. Gecede ünlü sanatçılar sahne alırken, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim bu gecede buluştu.

Gecede, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz, “Gelecek Vadeden Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, “Müjdat Gezen gibi değerli bir oyuncu büyüğümün de yer aldığı bu gecede böylesine güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Ayrıca oyunculuğa başladığım günden bugüne bu alanda aldığım ilk ödülüm oldu. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Başkalarının da buna inanıp beni böyle bir ödüle layık gördükleri için de çok teşekkür ediyorum. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çok güzel projelerle yoluma devam edeceğim” diye konuştu.