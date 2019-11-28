Elifcan Ongurlar kimdir? Elifcan Ongurlar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem Akan karakterini canlandıran Elifcan Ongurlar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Elifcan Ongurlar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ELİFCAN ONGURLAR KİMDİR?
Elifcan Ongurlar, 7 Haziran 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Ateşin düştüğü Yer adlı sinema filminde hayat verdiği Ayşe karakteri ile geçmiştir.
Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Çilem karakterine hayat veren Elifcan Ongurlar, 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.
Elifcan Ongurlar’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Sevgili Geçmiş (Çilem) (TV Dizisi)
2017 – Kızlarım İçin (Sumru) (TV Dizisi)
2015 – Kiralık Aşk (Fikret) (TV Dizisi)
2015 – Kara Ekmek (Mine) (Tv Dizisi)
2012 – Kayıp Şehir (Seher) (TV Dizisi)
2012 – Ateşin Düştüğü Yer (Ayşe) (Sinema Filmi),