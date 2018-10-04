Elimi Bırakma 11. yeni bölüm 2. fragman geldi! Yeni fragmanda Azra gidiyor…

Elimi Bırakma 11. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Bugün ekrana gelen 2. fragmanda; Azra eşyalarını toplayıp gidiyor. Serap'ın açtığı dava onun için bardağı taşıran son damla oluyor. Cenk annesinin yaptığını öğrenince bakalım ne yapacak? İşte Elimi Bırakma 11. yeni bölüm 2. fragmanı...

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Elimi Bırakma 11. yeni bölüm 2. fragmanı TRT tarafından yayınlandı. Azra artık iyice kapana sıkıştı. Feride Hanım için katlandığı kötü muamele yetmezmiş gibi hergün etrafındakileri kaybediyor. Bir de Mert’in kayıp olması var. Son bölümde Feride Hanım’ı yıkacak olan akıl sağlığı raporu başvurusu yapılıyor. Yeni bölümde Azra miras yüzünden sorguya çekiliyor. Sumru ise kayıp Mert ve Fatma’nın peşinde. Elimi Bırakma 11. yeni bölüm 2. fragmanda; Serap, Azra’yı kovuyor, Cenk annesinin yaptıklarını öğreniyor. A zmi Tarık’la konuşuyor ve bunu Azra’yı korumak için yaptığını söylüyor. İşte Elimi Bırakma 11. yeni bölüm 2. fragmanı…

ELİMİ BIRAKMA 11. YENİ BÖLÜM 2.FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 11. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

Yapılacak şey çok belli, son vereceğim bu oyuna!#ElimiBırakma 11.Bölüm Fragmanı Yayında Yeni bölüm Pazar 20.00 ‘de @trt1 ‘de pic.twitter.com/C25g0jok0S — Elimi Bırakma (@elimibirakmatv) 30 Eylül 2018

ELİMİ BIRAKMA 10. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk, Azra'nın neden babaannesinin mirasını kabul ettiğini açık açık sormuş ama Azra gözyaşları içinde “bu sorunun yanıtı ben de değil” demiştir.

Serap annesinin mirasını Azra'ya bırakmasını bir türlü kabul edemez ve akıl sağlığı raporu için harekete geçeceğini söyler. Azmi bunun yeterli olmadığını ve Azra'ya da dava açmaları gerektiğini söyler.

Azra'nın sığınabildiği tek liman Tarık olmuştur. Herkesin özellikle de Cenk'in Azra'nın üzerine gelmesini kabul edemez. Azra, Feride Hanım'ın yaşadıklarına üzülür ve onu görmek için kapıda bekler.

CENK: AZRA'DA DOĞRU OLMAYAN BİR ŞEYLER VAR

Feride Hanım ile Cenk gözyaşları içinde dertleşir. Cenk babaannesine haksızlık ettiğini söyler. Azra'da doğru olmayan bir şeyler olduğunu söyler. Konunun miras olmadığını, gerçekleri görmesi gerektiğini söyler. Feride Hanım ‘bazen gerçekler göründüğü gibi olmuyor” der. Cenk ise Azra'yı yalancı biri olarak görür ve Azra ile ilgili gerçeği öğrenmek ister. Feride Hanım bir açıklama yapmaz ve gönül gözüyle görmesini söyler.

FATMA MERT'LE KAYIPLARA KARIŞIYOR

Sumru yana döne Fatma'yı arar. Evden topladığı birkaç parça eşya ile Mert'i alıp ortadan kaybolur. Cansu, annesine inanmaz. Tüm olanların Sumru'nun planı olduğunu sanır. Sumru, Fatma'nın polise yakalanmasından korkar. Sumru Mert'i Azra ve Cansu'dan daha çok sevdiğini söyler. Ayrıca Cansu'yu Azra'yı kıskanmakla suçlar. Cansu bu sözleri gözyaşları ile dinler.

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AZRA FERİDE HANIMDAN ÖZÜR DİLİYOR

Feride Hanım sabah evden çıktığında kapıda onu bekleyen Azra ile karşılaşır. Azra sabaha kadar onu beklemiştir. Azra yaşananlar için özür diler. Feride Hanım her şeyi olduğu gibi anlatmasını ister.

SERAP, FERİDE HANIM'IN AKIL SAĞLIĞI İÇİN RAPOR ALMAK İSTİYOR

Serap, Azra'nın kapıda beklemesini duyunca çok sinirlenir. Akıl sağlığı raporu konusunu evdekilere açar. Cenk bu teklife çok sert çıkar ve buna asla izin vermeyeceğini söyler. Arda da abisine destek verir. Melis ise annesinden yanadır. Serap bu itirazları dinlemez ve Azmi ile planını devreye sokar. Ayrıca Sumru’dan da tanıklık etmesini ister. Azmi dava için Serap’tan vekalet alır. Belli ki başka bir amacı var.

MERT DIŞARIDA

Fatma ile Mert dışarıdadır. Yemek yemeye giderken Tarık yaptırdığı arabayı gören Mert heyecanlanarak arabanın arkadaşından koşmaya başlar. Sumru onları bulamaz. Sürekli arar ve ses kaydı bırakır. Fatma, Sumru’yu arar ve isterse polisi arayabileceğini söyler. Sumru’nun kaçacak yeri kalmamıştır.

FERİDE HANIM AZRA’YI AFFEDİYOR

Feride Hanım, Azra'ya Sumru konusunda kızgındır ve yaşadıklarını anlatmamasının doğru olmadığını söyler. Azra gözyaşları içinde bir daha özür diler. Feride Hanım onu affetse de ailesi önünde onu küçük düşürdüğünü söyler. Azra istemese de Feride Hanım oyuna devam etmek ister. Feride Hanım, Sumru’ya verdiği desteği geri çeker. Azra için her şey daha da kötü gider. Restoranda çalışma arkadaşları ona kötü davranır. Cenk kapıda beklemesi konusunda Azra’ya iğneleyici sözler söyler.

CANSU AZRA’YI ANLATIYOR

Cenk, Cansu’dan Azra’yı anlatmasını istiyor. Cansu; “Annem babası ile evlendi. Azra yatılı okullara gitti ve Amerika’da burs kazandı.” der. Cansu daha fazla Azra’dan bahsetmek istemez ama Cenk ısrarcı olur. Cansu, Azra’yı kıskandırılmak için kullanıldığını söyler. Cenk durumu toparlamaya çalışır ama başarılı olamaz.