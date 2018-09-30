Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Azra oyuna devam ediyor! (Elimi Bırakma 10. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 10. son bölümü ile ekrana geldi Azra kendini Feride Hanım'a affettirdi ama etrafındaki düşmanlar git gide artıyor. Fatma, Mert'i alarak ortadan kayboluyor. Serap annesinin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor almak için dava açıyor. Cenk ve Arda karşı çıksa da onları dinlemiyor. Azmi'nin ise planı bambaşkadır. Peki Elimi Bırakma 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

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Elimi Bırakma dizisinin 10. son bölümü ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu akşam yayınlanan dizinin son bölümünde; Sumru yaptıklarının cezasını çekmeye başlar. Fatma, Mert ile kayıplara karışmıştır. Azra için her şey artık daha da zordur. Cansu, Cenk’e Azra’yı anlatır. Cenk ile Cansu ayrılığa adım adım yaklaşır. Feride Hanım, Azra ile oyunun devam etmesini ister. Azra tüm zorluklarına rağmen Şeker Teyze’sini kıramaz. Peki Elimi Bırakma son bölümde başka neler yaşandı? Haberimizden 10. bölümde yaşananları ve yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı bulabilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma . Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk, Azra'nın neden babaannesinin mirasını kabul ettiğini açık açık sormuş ama Azra gözyaşları içinde “bu sorunun yanıtı ben de değil” demiştir.

Serap annesinin mirasını Azra'ya bırakmasını bir türlü kabul edemez ve akıl sağlığı raporu için harekete geçeceğini söyler. Azmi bunun yeterli olmadığını ve Azra'ya da dava açmaları gerektiğini söyler.

Azra'nın sığınabildiği tek liman Tarık olmuştur. Herkesin özellikle de Cenk'in Azra'nın üzerine gelmesini kabul edemez. Azra, Feride Hanım'ın yaşadıklarına üzülür ve onu görmek için kapıda bekler.

ELİMİ BIRAKMA BÖLÜM İZLE

CENK: AZRA'DA DOĞRU OLMAYAN BİR ŞEYLER VAR

Feride Hanım ile Cenk gözyaşları içinde dertleşir. Cenk babaannesine haksızlık ettiğini söyler. Azra'da doğru olmayan bir şeyler olduğunu söyler. Konunun miras olmadığını, gerçekleri görmesi gerektiğini söyler. Feride Hanım ‘bazen gerçekler göründüğü gibi olmuyor” der. Cenk ise Azra'yı yalancı biri olarak görür ve Azra ile ilgili gerçeği öğrenmek ister. Feride Hanım bir açıklama yapmaz ve gönül gözüyle görmesini söyler.

FATMA MERT'LE KAYIPLARA KARIŞIYOR

Sumru yana döne Fatma'yı arar. Evden topladığı birkaç parça eşya ile Mert'i alıp ortadan kaybolur. Cansu, annesine inanmaz. Tüm olanların Sumru'nun planı olduğunu sanır. Sumru, Fatma'nın polise yakalanmasından korkar. Sumru Mert'i Azra ve Cansu'dan daha çok sevdiğini söyler. Ayrıca Cansu'yu Azra'yı kıskanmakla suçlar. Cansu bu sözleri gözyaşları ile dinler.

AZRA FERİDE HANIMDAN ÖZÜR DİLİYOR

Feride Hanım sabah evden çıktığında kapıda onu bekleyen Azra ile karşılaşır. Azra sabaha kadar onu beklemiştir. Azra yaşananlar için özür diler. Feride Hanım her şeyi olduğu gibi anlatmasını ister.

SERAP, FERİDE HANIM'IN AKIL SAĞLIĞI İÇİN RAPOR ALMAK İSTİYOR

Serap, Azra'nın kapıda beklemesini duyunca çok sinirlenir. Akıl sağlığı raporu konusunu evdekilere açar. Cenk bu teklife çok sert çıkar ve buna asla izin vermeyeceğini söyler. Arda da abisine destek verir. Melis ise annesinden yanadır. Serap bu itirazları dinlemez ve Azmi ile planını devreye sokar. Ayrıca Sumru’dan da tanıklık etmesini ister. Azmi dava için Serap’tan vekalet alır. Belli ki başka bir amacı var.

MERT DIŞARIDA

Fatma ile Mert dışarıdadır. Yemek yemeye giderken Tarık yaptırdığı arabayı gören Mert heyecanlanarak arabanın arkadaşından koşmaya başlar. Sumru onları bulamaz. Sürekli arar ve ses kaydı bırakır. Fatma, Sumru’yu arar ve isterse polisi arayabileceğini söyler. Sumru’nun kaçacak yeri kalmamıştır.

FERİDE HANIM AZRA’YI AFFEDİYOR

Feride Hanım, Azra'ya Sumru konusunda kızgındır ve yaşadıklarını anlatmamasının doğru olmadığını söyler. Azra gözyaşları içinde bir daha özür diler. Feride Hanım onu affetse de ailesi önünde onu küçük düşürdüğünü söyler. Azra istemese de Feride Hanım oyuna devam etmek ister. Feride Hanım, Sumru’ya verdiği desteği geri çeker. Azra için her şey daha da kötü gider. Restoranda çalışma arkadaşları ona kötü davranır. Cenk kapıda beklemesi konusunda Azra’ya iğneleyici sözler söyler.

CANSU AZRA’YI ANLATIYOR

Cenk, Cansu’dan Azra’yı anlatmasını istiyor. Cansu; “Annem babası ile evlendi. Azra yatılı okullara gitti ve Amerika’da burs kazandı.” der. Cansu daha fazla Azra’dan bahsetmek istemez ama Cenk ısrarcı olur. Cansu, Azra’yı kıskandırılmak için kullanıldığını söyler. Cenk durumu toparlamaya çalışır ama başarılı olamaz.