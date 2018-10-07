Elimi Bırakma 12. yeni bölüm fragmanı yayınladı! Azra’ya tüm kapılar kapanıyor! (Elimi Bırakma 11. Bölüm izle)

Elimi Bırakma 11. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Feride Hanım, hastaneye Azra ise sorguya alınır. Cenk annesinin yaptığına inanamaz ve polise karşı koymaya çalışır. Azra için artık çıkış yolu kalmamıştır. Elimi Bırakmaz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı...

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Elimi Bırakma 11. Bölüm (son bölüm) yayınlandı. Elini Bırakma son bölümde; Azra, kalan miras yüzünden sorguya alınır. Feride Hanım'ın akıl sağlığının kontrol edilmesi için doktor kontrolüne götürülür. Feride Hanım hastanede hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Cenk hem annesine hem de Azra'ya ateş püskürür. Azra dolandırıcılıkla suçlanır ama aklı Feride Hanım'dadır. Haberimizden 11. Son Bölümde yaşananları ve 12. Yeni Bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Elimi Bırakma 12. Yeni Bölüm fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. Dizinin yeni fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride Hanım, Cenk'in engellemelerine rağmen sağlık kontrolüne alınır. Polis zorluk çıkardığı için Cenk'i polis otosuna bindirir. Ulvi herkesi sakinleştirir. Sumru'yu bırakan Ulvi'ye Sumru'dan övgü dolu sözler gelir. Arda ise Ulvi'ye çok sinirlidir. Emniyette söylemediğini bırakmaz. Arda babaannesine yapılanları hazmedemez.

Feride Hanım tek başına hastaneye gider. Azra olanları öğrenir. Hemen hastaneye gitmek için evden çıkar ama polisle kapıda karşılaşır. Polis onu karakola götürmek için geldiğini söyler. Azra'yı apar topar emniyete götürürler. Azra emniyete gidince hakkında şikayet olduğunu öğrenir. Polis Feride Hanım'ı dolandırmaktan ifadesinin alınacağını söyler. Azra bir suçu olmadığını söylese de ağır suçlamalarla baş başadır.

Feride Hanım akıl sağlığı testine girer. O sırada Ulvi, Cenk'i kurtarmak için polisle görüşür.

ELİMİ BIRAKMA BÖLÜM İZLE

CANSU: AZRA ÇOK KISKANÇ BİR KIZDIR

Cansu da sorguya alınır. Sorguda Azra'nın çok kıskanç olduğunu ve daha fazlasını elde etmek için yapmayacağı şey olmadığını söyler.

CENK AZRA'YI YARALAMAYA DEVAM EDİYOR

Cenk, Azra'yı arayıp yaptıklarının hesabını ödeyeceksin der. Hastanenin önünde karşılaşan Cenk ile Azra yine gerilir. Cenk, Azra'ya bir hiç olduğunu söyler.

MELİS ÇOK PİŞMAN

Melis babaannesinin yaşadıkları için kendini suçlar. Önce Cenk'le sonra da babaannesi ile konuşur. Feride Hanım onu affeder. Melis Feride Hanım'a ben senin torununum beni Azra'dan daha çok sev der.

ULVİ HESAP VERİYOR

Feride Hanım hastanede olduğu için Ulvi şirket işleri ile ilgilenir. Evde durumlar çok kötüdür. Cenk ile Arda annelerine çok tepkilidir. Cenk, Ulvi'den hesap sormak için yola çıkar. O sırada Azra, Ulvi'nin yanına gider. Onu kandırdığını söyler. Ulvi ise olayın bu duruma geleceğini anlaması gerektiğini söyler. Tarık da olaya dahil olur. Azra Feride Hanım'ın yaşadıkları için orada olduğunu söyler. Cenk, Ulvi'nn yanına gelir ve yakasına yapışır. Tarık da oradadır. Onu sakinleştirmeye çalışır. Cenk bunu onların yanına bırakmayacağını söyler.

DOKTOR GÖZYAŞLARI İLE FERİDE HANIM'A GEÇMİŞİ HATIRLATIYOR

Feride Hanım hastanedekileri o kadar çok etkiler ki doktor Feride Hanım'ın odasına gelir. Ağlayarak geçmişinden söz eder. Feride Hanım, doktora geçmişte burs vermiştir. Doktor siz bize annelik ettiniz der. Feride Hanım ona hakkını helal eder.