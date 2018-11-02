Sumru’ya dava şoku! Elimi Bırakma 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Elimi Bırakma 15. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yayınalan ilk fragmanda Hüsnüye Hanım fenalaşıyor. Azra çok zor durumda ve kaçırılma sonrası akıbeti belli değil. Ayrıca Cenk'e bir darbe de kardeşi ile geliyor. Azra'yı kaçırtan adam Melis'in peşinde. Elimi Bırakma 15. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Cenk, Azra'dan söz vermesini istiyor. İstediği ayrılmamaktır ve Azra'nın ondan vazgeçmemesidir. İşte Elimi Bırakma 15. yeni bölüm fragmanları...

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Elimi Bırakma 15. yeni bölüm 2. fragmanı TRT1 tarafından yayınlandı. Yeni bölüme ait çok önemli ipuçları içeren yeni fragmanda; Cenk ile Azra aşkı büyüdükçe başkalarını yakıyor. Tarık, Cenk’in dostluğunu sorguluyor. Azra, Sumru’nun karşısına dikilir ve açacağı davadan söz eder. Tarık, Azra konusunda Cenk’e çok doludu ve Cenk’e artık dostu olmadığını söyler. Sumru ise yaptıklarının bedelini ödeyecek. Çıkış arıyor ama hiçbir çare bulamıyor.İşte Elimi Bırakma 15. yeni bölüm fragmanları…

ELİMİ BIRAKMA 15. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra, Cenk sayesinde Mert'i buldu. Mert'e ağlayarak sarılan Azra, Mert'in büyük bir tepkisi ile karşılaştı. Mert yaşadığı travma yüzünden ‘Mert, Azra'yı istemiyor. Azra gitti' diye kendi kendine söylenmeye başlıyor. Azra kendini dinletmeye çalışsa da Mert ablasına gitmiyor ve Sumru'ya sarılıyor. Sumru, Mert'i sakinleştiriyor. Bu anları Azra ve Cenk şaşkınlıkla izliyor. Azra, Sumru'nun Mert'i kaçırdığını anlıyor ama Sumru ısrarla bu durumu inkar ediyor. Azmi ile beraber Mert'i aradıklarını söylüyor. Üstelik Mert, Azra'nın tüm ısrarlarına rağmen ablasına yaklaşmıyor. Sumru ile eve gitmek istiyor. Sumru annelik rolleri oynuyor. Azra kendini kaybederek Mert'i aç susuz sokağa bıraktığı günleri hatırlatıyor. Cenk ortamı sakinleştiriyor. Fatma'yı arıyorlar ama hiçbir yerde bulamıyorlar.

Azra, ısrarla Mert'i almaya çalışıyor, Mert onu istemeyince de fenalaşıp bayılıyor. Sumru, Mert'i alıp gidiyor. Azra kendine geldiğinde ilk sorduğu Mert oluyor. Arda Mert'in Sumru ile gittiğini söylüyor. Azra kapıda Mert ile Sumru'yu yakalıyor. Azra, Sumru'ya saldırıyor, kardeşini bırakmak istemiyor. Cenk, Sumru'ya onlara gitmeyi teklif ediyor.

ELİMİ BIRAKMA BÖLÜM İZLE

FATMA KAZAYLA BEBEĞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Mert'i kaybeden Fatma bu durumu kabullenmek de zorlanıyor. Geçmiş de kaybettiği oğlunu hatırlıyor. Fatma'nın geçmişte bebeğini emzirirken uyuyakalarak oğlunu kaybettiği ortaya çıkıyor. Fatma, ‘uyan oğlum' diye kendi kendine konuşmaya başlıyor.

SUMRU İLE MERT ÇELENLER'İN EVİNE GİDİYOR

Feride Hanım, Mine'den Cenk'in Azra'yı apar topar götürdüğünü öğreniyor. Feride, Serap'ı arayıp çocukları merak ettiğini söylüyor. Ama Serap da oğluna telefonla ulaşamıyor. Sonra Arda'yı arıyor. Arda yaşananları annesine bir çırpıda anlatıyor. Feride Hanım da Serap'tan Azra'nın kardeşini bulduğunu öğrenip, çok seviniyor.

Cenk, Azra, Sumru ve Mert eve gidiyorlar. Arabada Cenk, Azra'nın elini tutuyor ve Sumru da bunu görüyor. Feride Hanım Arda'dan oraya geldiklerini duyuyor. Heyecanla hizmetçiye yemek yapmasını söylüyor. Ayrıca şoförden de Mert için kıyafet ve oyuncak almasını istiyor. Serap ile Melis kıskançlıkla bu durumu yediremiyor. Feride Hanım da eve geldiklerinde Mert'in tavrını öğreniyor. Azra'ya moral veriyor.

Evde Mert, Sumru'nun yanından ayrılmıyor. Serap ve Melis'e Mert'in Azra'yı istemediğini söylüyor. O sırada Azra geliyor ve her şeyin sorumlusunun Sumru olduğunu söylüyor.

MERT SUMRU İLE GİDİYOR

Sumru gidiyor ve Mert'e orada kalacağını söylüyor. Cenk ile Arda da Mert'i ikna etmeye çalışıyor ama Mert, Sumru'dan ayrılmıyor. Feride Hanım da Azra'ya şuan Mert'in isteklerinin daha önemli olduğunu söylüyor. Azra, Mert'in Sumru ile gitmesine izin vermek zorunda kalıyor. Melis, Azra'nın da Sumru ile gitmesini öneriyor. Azra, Sumru'ya gözdağı veriyor. Sumru ile Mert gidiyorlar.

AZRA KAÇIRILIYOR

Cenk ile Azra trafikte korkunç bir olay yaşıyorlar. Cenk önünü kesen adama kızıp arabadan iniyor. Kavga büyüyor ve yumruklar konuşuyor. O sırada iki adam Azra'yı alıkoyarak başka bir arabaya bindiriyor. Cenk ardından bağırıyor ama adamlar onu tuttuğu için elinden bir şey gelmiyor.