Elimi Bırakma 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! ‘Mert’i istiyorsan Cenk’ten ayrılacaksın!’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Elimi Bırakma 16. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Azra, Mert’in ondan her geçen gün daha da uzaklaştığını düşünüyor. Tek dayanağı ise Cenk. Fatma, Sumru’ya Mert’i görmek istiyor. Cansu kayıp ve bir video ile ortaya çıkıyor. Çektiği videoda Cenk’e veda ediyor. Azra ve aile üyeleri bu anları şok içinde izliyor. Elimi Bırakma 16. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Azra Cenk’e bu yalanla yaşayamayacağını söylüyor. Sumru, Azra’ya Mert’i almak istiyorsa Cenk’ten ayrılması gerektiğini söylüyor. Azra bu teklife çok şaşırıyor. Kadir, Melis’i kandırmayı başarıyor beraber tekne ile açılıyorlar. Kadir her an her şeyi yapabilecek durumda. İşte Elimi Bırakma 16. yeni bölüm fragmanları…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 15. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azra kurtuluyor. Aslında kaçırılmıyor. Kadir, Azra'yı kurtarıp Cenk'e götürüyor. Azra çok korkuyor. Kadir olay hakkında polise gitmemeleri için bir yalan uyduruyor sonra da Cenk'in arabasını kendi tamirhanesine gönderiyor. Kadir bu oyunu ile Cenk ve Azra'ya yakınlaşmayı başarıyor.

FERİDE HANIM MERT'İN KAÇIRILMASINI ARAŞTIRIYOR

Feride, Meryem'in yalan söylediğini anlıyor. Hüsniye, Meryem'in Mert'in fotoğrafını gördüğünü eğer bilse söyleyeceğini anlatıyor. Sonra da Meryem'in Mert'in benzeyen birini gördüğünü söylüyor. Feride bir şeylerden şüpheleniyor ve Meryem'le konuşmaya gidiyor. Ancak Meryem'i evde bulamıyor. Meryem'in komşusu Fatma'nın da o evde kaldığını ve bir çocuğu evlerinde misafir ettiklerini söylüyor. Feride Hanım, Hüsniye'nin yanına dönüyor ve Meryem'I bulamadığını söylüyor. Bu sırada Hüsniye fenalaşıyor. Feride telaşla şoförünü çağırıyor ama Hüsniye kendine geliyor.

SUMRU MERT'E TAHAMMÜL ETMEKTE ZORLANIYOR

Mert, Sumru'nun evinde boya yapıyor. Masayı boyadığı için Sumru çıldırıyor. Mert yapmamasını istiyor. Sumru kendini toparlayıp Mert'i sakinleştiriyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE



KADİR CENK'TEN NE İSTİYOR

Kadir bir mektup okuyor. Cenk'in okuldan bir kız arkadaşı tarafından yazılmış. Ece adındaki bu kız o dönemde Cenk'in gidişi ile yaşadığı travmayı anlatıyor. Kadir bu mektubu okuyup adeta kriz geçiriyor. Cenk'in arabasının camlarını indiriyor. Kendi kendine Cenk'i bir gün değil her gün öldüreceğini söylüyor.

SUMRU'NUN ESKİ KOCASI CEZAEVİNDEN ÇIKIYOR

Sumru'un eski kocası Burhan ortaya çıkıyor. Sumru'dan para istiyor. Mert'le konuşup Sumru'nun maddi durumunun iyi olduğunu duyunca kafenin kasasından para alıyor. Hülya da bu anı görüyor. Sumru, Burhan'ın cezaevinden yeni çıktığını ve pislik yaptığını söylüyor. Hülya onu cezaevinden çıkmış biri ile muhatap ettiği için kızıyor. Sumru her şeyi düzelteceğine söz veriyor.

Azra, babasının ölümünü araştırıyor. Cenk de onu yalnız bırakmıyor. Çetin ile buluşmaya gidiyor. Azra'nın babası Kemal'in biriyle ile boğaz boğaza kavga ettiğini söylüyor. Ayrıca kaza olduğuna inanmama konusunda da patlama öncesi birinin kontrole geldiğini ve Mesut'un muhatap olduğunu söylüyor. Azra da dava açmaya hazırlanıyor. Çetin de Azra'nın babasına olan sevgisinden dolayı ona destek olacağını söylüyor.

AZRA TARIK'I REDDEDİYOR

Tarık, Azra'yı ziyarete gidiyor. Mert ile ona yeni bir hayat verebileceğini söylüyor. Azra geçiştirmek isteyince aşkının büyüklüğünden söz ediyor. Ancak Azra, Cenk'i ne kadar çok sevdiğini söylemek zorunda kalıyor. Cenk de bu anları gözleri ile görüyor. Tarık, Azra ile konuşmasından sonra babasına gidiyor. Kendini ne kadar küçük hissettiğini anlatıyor. Özellikle de Azra'nın Cenk'i sevdiğini söylemesi ona çok koyuyor. Tarık son şansını da kaybettiğini düşünüyor. Ayrıca Cenk'e Azra'yı seviyorum demediği için de kendini suçluyor. Ulvi bildik tavırları ile oğluna hiçbir şeyin bitmediğini söylüyor. Ona sunduğu imkanları kullanması konusunda oğlunu dolduruyor.

KADİR'İN HEDEFİNDE MELİS VAR

Melis arkadaşının doğum günü partisine gidiyor. Son yaşadıklarından sonra kalbi kırık da olsa annesinin ısrarına karşı koyamıyor. Kadir de o partide ve hedefinde Melis var. Hatta Melis'i öyle bir gözüne kestiriyor ki diğer kızların dikkatini çekiyor.

yfi’yi tehdit eder. Seyfi, bu tehditler karşısında ona arkasında Kopuz Albay olduğunu söyler. Bu arada Kaan Bozok’un bulunduğu araca bombalı saldırı olur. Çiğdem Teğmen onun öldüğünü sanır ama Kaan’ın ona seslenmesi ile rahat bir nefes alır.