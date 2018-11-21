Elimi Bırakma 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Azra: Bunu yapmak zorundayım

Elimi Bırakma 18. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı. Feride Hanım'ın Cansu'nun durumunu öğrenmesi ile Azra için işler çok daha kötü gitmeye başlar. Yayınlanan yeni fragmanda; Cenk, Ulvi'nin şirketini kapattırıyor. Serap, Azra'yı tehdit ediyor. Azra yaşadıklarına tahammül edemiyor. Cenk engel olmaya çalışsa da gitmeyi tercih ediyor. Elimi Bırakma 18. yeni bölüm fragmanları...

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Elimi Bırakma 18. yeni bölüm fragmanı bugün TRT’de seyirci karşısına çıktı. Cansu gerçek yüzünü gösteriyor ama bunu sadece Azra görüyor. Cansu, Azra’ya ‘bu aşkın karşısında durabileceğini mi zannediyorsun’ diyor. Cenk ne kadar Azra’yı sakinleştirmeye çalışsa da Cansu oyununu oynarak onu sinirlendirmeyi başarıyor. Elimi Bırakma 18. yeni bölüm 2. fragmanında ise; Azra dönmemek üzere gidiyor. Feride Hanım, Azra’nın gittiğini Cenk’ten öğreniyor. Cenk şirkete gidip Ulvi’nin dersini veriyor. Feride Hanım, Cansu’yu Azra ile ilgili sorguya çekiyor. İşte Elimi Bırakma 18. yeni bölüm fragmanları…

ELİMİ BIRAKMA 18. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sumru, Azra'yı tehdit ediyor. Mert için Cenk'ten vazgeçmesini söylüyor. Azra Sumru'ya pabuç bırakmıyor. Böyle bir anlaşma yapmayacağını söylüyor. Azra, Sumru'ya velayet davası açacağını söylüyor. Sumru bundan sonra kardeşini göremeyeceğini söylüyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

CANSU'NUN OYUNU

Cenk de Cansu'nun yanında. Bağrışmaları duyunca Cansu çıkıp Azra'ya ‘sen hangi yüzle buraya geliyorsun' diyor. Cenk onları sakinleştirmeye çalışıyor. Cansu adeta kriz geçiriyor. Azra ona yardım etmek istese de onu uzaklaştırıyor. Cansu, Cenk'e sarılıp Azra'ya korkunç bir bakış atıyor. Cansu yaşamak istemediğini söylüyor. Sumru, Azra'nın bir daha oraya gelmesini istemiyor. Azra ile Cenk gidince Cansu birden normale dönüyor.

MELİS, KADİR'LE

Kadir, Melis ile teknede sohbet ediyor. Melis ağabeyinden söz ediyor. Kadir ise kız kardeşinin yazdıklarını düşünüyor. Ve cenazesinin evden çıkışını hatırlıyor. Akşam saati olunca Melis telefonunu istiyor ama Kadir telefonu elinden denize düşürüyor. Melis eve geç dönmek istemiyor ama Kadir teknenin kaptanlığını Melis'e vererek onu oyalıyor. Melis çok uzaklaşmak istemiyor ama Kadir'e hayır da diyemiyor. Kadir'in ağabeyi arayarak planından haberdar olduğunu söylüyor. Bir masumun canına göz dikmenin nasıl bir yanlış olduğunu anlatıyor. Kadir, Melis'i evine bırakıyor.

CENK İLE AZRA'NIN ARASI AÇILIYOR

Cenk ile Azra arabada kavga ediyor. Cenk, Cansu'yu intiharın eşiğinden aldıklarını ve kavga çıkarmasının yersiz olduğunu söylüyor. Azra, Sumru'nun iğrenç teklifini anlatmak istiyor ama Cenk lafı ağzına tıkıyor. Cenk, Ece'nin başına gelenleri Cansu'nun da yaşamasından nasıl tedirgin olduğunu söyleyip Azra'yı anlayışsızlıkla suçluyor.

FERİDE HANIM MATEM TUTUYOR

Hüsniye'nin ölümü Feride'yi yıkıyor. Azra da Cenk'le eve dönerken ölüm haberini alıyor. Azra Hüsniye Hanım'a veda etmeden kaybettiği için çok üzülüyor. Azra ağlayarak Feride Hanım'ın yanına koşuyor. Cenk ile Arda da geliyor. Melis de gelince Feriha, Hüsniye ile eski anılarını anlatıyor.

CANSU BURHAN'LA KARŞILAŞIYOR

Cansu kapıya dayanan babası ile karşılaşıyor. Ancak Cansu, Burhan'ın babası olduğunu bilmiyor. O sırada Sumru geliyor. Sumru, Burhan'ın eski bir dostu olduğunu söylüyor. Burhan imalarda bulunmaya başlayınca Sumru, Cansu'yu odasına gönderiyor. Burhan para istiyor. Sumru, Burhan'a istediklerini vermek zorunda kalıyor.

AZRA MERT'E YAKLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Azra Hüsniye Hanım'ın kuranında Mert'e olan sevgisini balıklarla anlatıyor. Bir hikaye anlatarak başlarına geleni özetliyor. Mert, balıklara yaklaşıyor. Hırçınlığı azalan Mert, Azra'yı mutlu ediyor. Azra ile Mert yaşananlardan sonra ilk kez yakınlaşıyor. Birlikte ayrı kaplarda olan balıkları birleştiriyorlar. Ancak Sumru'nun gelişi ile Azra kardeşinden yine uzaklaşıyor.

FERİDE HANIM, CANSU'NUN DURUMUNU ÖĞRENİYOR

Serap, Cansu ile Cenk'in aralarının bozulduğunu ve Cansu'nun intihara kalkıştığını söylüyor. Serap, Cenk'in hayatında başka biri olduğunu ve bu nedenle Cansu'nun intihara kalkıştığını söylüyor. Feride Hanım çok öfkeleniyor. Başkasının mutsuzluğu üzerine ilişki kurulabilir mi diyor. Feride Cansu'nun durumunu öğrenince akşam yemeğinde Cenk'i azarlıyor. Hayatındaki kıza yani Azra'ya çok ağır sözler ediyor.

ULVİ'NİN SONU GELİYOR

Ayrıca Feride Hanım şirkete gidiyor ve Ulvi'nin şirketteki tüm yetkilerini durduruyor. Ulvi oğluna koşuyor ama oğlu da Feride Hanım'dan yana oluyor.