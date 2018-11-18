Elimi Bırakma 18. yeni bölüm fragmanı yayınladı! ‘Nasıl bu kadar iki yüzlü olabiliyorsun?’ Elimi Bırakma 17.son bölüm izle

Elimi Bırakma 17. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cenk ile Azra’nın arası Cansu’nun yüzünden açılıyor. Cansu rol yaparak Cenk’e yakınlaşmaya çalışıyor. Feride, Cenk’e çok kötü patlıyor. Ayrıca şirkette Ulvi’ye çok büyük bir ders veriyor. Sumru bir yandan Azra’yı tehdit ediyor diğer yandan da Burhan ile uğraşıyor. Cansu ile karşı karşıya gelen Burhan artık Sumru için büyük bir tehlike haline geliyor. Elimi Bırakma 18. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar…

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Elimi Bırakma 17. son bölüm yayınlandı. Hüsniye Hanım vefat ediyor. Feride ahiretliğini kaybedince büyük bir hüzün yaşıyor. Acısını ailesi ile paylaşıyor. Hüsniye'nin kızını ölmeden önce buluyor ve Hüsniye'ye verdiği evi onlara veriyor. Cansu'nun intihara teşebbüs etmesi Cenk'i çok tedirgin ediyor. Ece'nin başına gelenleri onun da yaşamasını istemiyor. Sumru, Azra'ya Cenk'i bırakması karşılığında kardeşinin sevgisini sunuyor. Azra bu teklifi çok ters bir dille geri çeviriyor. Ancak Azra ile Cenk'in arasın açılmaya başlıyor. Bir de Feride Hanım olanları öğrenince çok büyük bir darbe daha alıyorlar. Kadir teknede Melis'i öldürmeyi düşünüyor ama ağabeyinin telefonu onu kendine getiriyor. Azra, Mert'i geri kazanmaktan vazgeçmiyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 17. son bölümde yaşananları ve 18. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





ELİMİ BIRAKMA 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sumru, Azra'yı tehdit ediyor. Mert için Cenk'ten vazgeçmesini söylüyor. Azra Sumru'ya pabuç bırakmıyor. Böyle bir anlaşma yapmayacağını söylüyor. Azra, Sumru'ya velayet davası açacağını söylüyor. Sumru bundan sonra kardeşini göremeyeceğini söylüyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

CANSU'NUN OYUNU

Cenk de Cansu'nun yanında. Bağrışmaları duyunca Cansu çıkıp Azra'ya ‘sen hangi yüzle buraya geliyorsun' diyor. Cenk onları sakinleştirmeye çalışıyor. Cansu adeta kriz geçiriyor. Azra ona yardım etmek istese de onu uzaklaştırıyor. Cansu, Cenk'e sarılıp Azra'ya korkunç bir bakış atıyor. Cansu yaşamak istemediğini söylüyor. Sumru, Azra'nın bir daha oraya gelmesini istemiyor. Azra ile Cenk gidince Cansu birden normale dönüyor.

MELİS, KADİR'LE

Kadir, Melis ile teknede sohbet ediyor. Melis ağabeyinden söz ediyor. Kadir ise kız kardeşinin yazdıklarını düşünüyor. Ve cenazesinin evden çıkışını hatırlıyor. Akşam saati olunca Melis telefonunu istiyor ama Kadir telefonu elinden denize düşürüyor. Melis eve geç dönmek istemiyor ama Kadir teknenin kaptanlığını Melis'e vererek onu oyalıyor. Melis çok uzaklaşmak istemiyor ama Kadir'e hayır da diyemiyor. Kadir'in ağabeyi arayarak planından haberdar olduğunu söylüyor. Bir masumun canına göz dikmenin nasıl bir yanlış olduğunu anlatıyor. Kadir, Melis'i evine bırakıyor.

CENK İLE AZRA'NIN ARASI AÇILIYOR

Cenk ile Azra arabada kavga ediyor. Cenk, Cansu'yu intiharın eşiğinden aldıklarını ve kavga çıkarmasının yersiz olduğunu söylüyor. Azra, Sumru'nun iğrenç teklifini anlatmak istiyor ama Cenk lafı ağzına tıkıyor. Cenk, Ece'nin başına gelenleri Cansu'nun da yaşamasından nasıl tedirgin olduğunu söyleyip Azra'yı anlayışsızlıkla suçluyor.

FERİDE HANIM MATEM TUTUYOR

Hüsniye'nin ölümü Feride'yi yıkıyor. Azra da Cenk'le eve dönerken ölüm haberini alıyor. Azra Hüsniye Hanım'a veda etmeden kaybettiği için çok üzülüyor. Azra ağlayarak Feride Hanım'ın yanına koşuyor. Cenk ile Arda da geliyor. Melis de gelince Feriha, Hüsniye ile eski anılarını anlatıyor.

CANSU BURHAN'LA KARŞILAŞIYOR

Cansu kapıya dayanan babası ile karşılaşıyor. Ancak Cansu, Burhan'ın babası olduğunu bilmiyor. O sırada Sumru geliyor. Sumru, Burhan'ın eski bir dostu olduğunu söylüyor. Burhan imalarda bulunmaya başlayınca Sumru, Cansu'yu odasına gönderiyor. Burhan para istiyor. Sumru, Burhan'a istediklerini vermek zorunda kalıyor.

AZRA MERT'E YAKLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Azra Hüsniye Hanım'ın kuranında Mert'e olan sevgisini balıklarla anlatıyor. Bir hikaye anlatarak başlarına geleni özetliyor. Mert, balıklara yaklaşıyor. Hırçınlığı azalan Mert, Azra'yı mutlu ediyor. Azra ile Mert yaşananlardan sonra ilk kez yakınlaşıyor. Birlikte ayrı kaplarda olan balıkları birleştiriyorlar. Ancak Sumru'nun gelişi ile Azra kardeşinden yine uzaklaşıyor.

FERİDE HANIM, CANSU'NUN DURUMUNU ÖĞRENİYOR

Serap, Cansu ile Cenk'in aralarının bozulduğunu ve Cansu'nun intihara kalkıştığını söylüyor. Serap, Cenk'in hayatında başka biri olduğunu ve bu nedenle Cansu'nun intihara kalkıştığını söylüyor. Feride Hanım çok öfkeleniyor. Başkasının mutsuzluğu üzerine ilişki kurulabilir mi diyor. Feride Cansu'nun durumunu öğrenince akşam yemeğinde Cenk'i azarlıyor. Hayatındaki kıza yani Azra'ya çok ağır sözler ediyor.

ULVİ'NİN SONU GELİYOR

Ayrıca Feride Hanım şirkete gidiyor ve Ulvi'nin şirketteki tüm yetkilerini durduruyor. Ulvi oğluna koşuyor ama oğlu da Feride Hanım'dan yana oluyor.