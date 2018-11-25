Elimi Bırakma 19. yeni bölüm fragmanı yayınladı! Cansu’nun büyük oyunu! (Elimi Bırakma 18. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 18. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cansu, Azra’yı herkesin ortasında çok zor durumda kalıyor. Cenk, Azra’nın gönlünü almaya çalışsa da Azra peş peşe aldığı darbeler yüzünden ayakta durmakta zorlanıyor. Elimi Bırakma 19. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar…

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Elimi Bırakma 18. son bölüm yayınlandı. Son bölümde Cansu önce Cenk'i sonra da Mert'i kullanarak Azra'nın canını yakmayı başarıyor. Azra herkesin ortasında Cansu'ya iki yüzlü olduğunu söylüyor. Bu yüzden de Feride Hanım'dan azar işitiyor. Azra psikolojik olarak zor bir savaşın içinde. Cenk, Azra'ya yardım etmek istese de Azra artık yaşadıklarına tahammül edemiyor. Ve çok zor bir kararın eşiğine geliyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 18. son bölümde yaşananları ve 19. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cansu ile Azra'nın arasının açık olduğu tüm aile fertleri tarafından fark ediliyor. Cansu ile Azra baş başa konuşuyor. Cansu, Azra'ya Cenk'in onunla ilgilendiğini ve onun olacağını söylüyor. Sonrada herkesin içinde Mert'in ona abla dediğini söylüyor. Azra daha fazla tahammül edemiyor ve herkesin ortasında Cansu'yu ikiyüzlülükle suçluyor. Feride Hanım, Azra'yı öfkesinden dolayı uyarıyor. Azra özür dileyerek gidiyor. Cenk de peşinden gidiyor. Azra'yı ikna etmeye çalışıyor ama Azra çok öfkeli. Serap ve Melis, Cansu'dan taraf oluyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

TÜM OKLAR AZRA'NIN ÜSTÜNDE

Azra evde kardeşi için ağlıyor. Cansu'yu eve bırakan Cenk, Cansu'nun Azra ile ilgili yalan yanlış suçlamalarını dinliyor. Mert'in Azra ile konuşmamakta haklı olduğunu söylüyor. Serap da boş bulunmayıp Feride Hanım'ı doldurmaya çalışıyor. Azra'nın kendine çeki düzen vermesini söylüyor. Feride Hanım Azra'nın hatalı olduğunu ama kardeşinden dolayı hassas olmasını anladığını söylüyor.

Azra, Feride Hanım'dan özür diliyor. Feride Hanım öfkenin kötü sonuçlar doğurduğunu anlatıyor. Kalp kırmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Azra'nın yapıcı olmasını istiyor.

MESUT SORGUDA

Mesut sorguya çekiliyor. Hülya gözyaşları ile Sumru'ya gidiyor. Hülya Çetin'in öldüğünü ve Mesut'un sorguya alındığını Sumru'ya anlatıyor. Hülya, Mesut'tan boşanmaya karar veriyor.

CENK, AZRA'DAN VAZGEÇMİYOR

Cenk annesi ile Azra için tartıştıktan sonra, Azra'nın gönlünü almaya çalışıyor. Dışarıda buluşuyorlar. Azra çok incindiğini söylüyor. Azra ağlayarak herkesin üstlerine geldiğini anlatıyor. Cenk karşısında kim durursa dursun Azra'dan vazgeçmeyeceğini söylüyor.

AZRA'DAN VEDA

Azra evi terk ediyor. Serap'tan bu haberi alan Cenk Feride Hanım'a da dönmeyeceğini söylüyor. Cenk bırakma beni dese de Azra ‘bunu yapmak zorundayım' diyerek Cenk'e veda ediyor.