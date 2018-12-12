Azra’dan Cenk’i şoke eden sözler! Elimi Bırakma 21. yeni 2. fragman yayınlandı!

Elimi Bırakma 21. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanı Sumru'nun 'bu beraberlik son bulacak' sözü ile başlıyor. Azra ile Cenk'in arasında kapanmayacak yaralar açılıyor. Cenk annesine rağmen Azra'ya gdip bir kez daha şansını denemek istiyor. Azra, Mert için Sumru'ya yalvarıyor. Ama Sumru onu şaşırtmıyor. İşte Elimi Bırakma 21. yeni bölüm fragmanları...

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ELİMİ BIRAKMA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fatma'nın bir anlık dikkat dağınıklığında Mert havuza düşüyor. Fatma onu kurtarmak için hemen arkasından havuza giriyor ve Mert'i sudan çıkarmaya çalışıyor. O sırada Azra geliyor. Kardeşini görüp sudan çıkarıyor. Sonra da Fatma'yı kurtarıyor. Fatma yarı baygın halde. Yüzme bilmediği için boğulmanın boğulma tehlikesi geçiriyor. Azra ona ilk müdahaleyi yapıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

CANSU BABASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Cansu ağlayarak ‘babam yaşıyor mu' diye Sumru'dan hesap soruyor. Cansu, Burhan'ın babası olduğunun farkında. Annesini yalancılıkla suçluyor. Sumru durumu Cansu'ya izah etmeye çalışıyor, babasının hapiste olduğunu anlatıyor. Sumru, Burhan'ın onu hak etmediğini söylüyor. Cansu babasından mahrum kaldığı için annesini suçluyor. Sumru, Cansu'nun arkasında gözü yaşlı şekilde kala kalıyor. Sumru hemen Burhan'ı arıyor. Burhan daha yeni başladığını söyleyerek onunla konuşmayı kabul ediyor. Burhan yan yana geldiklerinde onu kızından mahrum ettiğini söylüyor. Ayrıca Cansu için elinden geleceğini anlatıyor. Sumru, Cansu'nun psikolojik durumundan söz ederek, sadece para peşinde olduğunu haykırıyor.

CENK AZRA'YA KOŞUYOR

Azra, Cenk'e olanları anlatıyor. O sırada ambulans gelip Fatma'yı acile götürüyor. Azra ve Mert hastaneye gidiyor. Azra, Cenk'in de gelmesini istiyor. Hastanede Azra, Mert'i sakinleştirmeye çalışıyor. Mert ablasının onu ve Fatma'yı kurtardığının farkında. Cenk gelince de Azra kendini kaybedip ağlayarak ona sarılıyor. Fatma'nın durumu ise çok kritik.

CENK İLE AZRA'NIN ROMANTİK GECESİ

Azra ile Cenk akşam yemeğine çıkıyor. Cenk hazırladığı romantik sürprizlerle Azra'yı çok mutlu ediyor. Azra'ya ‘benimle sonu mutlu biten bir masala var mısın' diye soruyor.

MERT KİMİ SEÇECEK

Mert'in velayeti için mahkeme günü geliyor. Sumru ve Azra da orada. Hakim Mert'e kiminle kalmak istediğini soruyor. Mert son yaşadıklarının etkisi ile kararsız bir şekilde kalakalıyor.