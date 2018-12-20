Elimi Bırakma 22. yeni bölüm 2. fragman: ‘Ben senin arkadaşın değilim!’ (Elimi Bırakma 22. bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 22. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. 2. fragmanda; Cenk kendini kaybediyor bambaşka bir adama dönüşüyor. Azra'ya da onun arkadaşı olmadığını söylüyor. Serap şimdi de Azra'ya oğlunun onun yüzünden ölebileceğini söylüyor. Çelenler'in şirketi büyük bir düşüş yaşıyor. Herkes şirkette toplanıyor. Aslında bu düşüşü planlayan Azmi ve sebep olarak da Cenk'in dövüş görüntülerinin internete sızmasını gösteriyor. İşte Elimi Bırakma 22. yeni bölüm fragmanları...

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ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI







ELİMİ BIRAKMA 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkeme günü geliyor. Hakim Mert'e kiminle kalmak istediğini soruyor. Sumru ve Azra meraklı gözlerle Mert'in kararını bekliyor. Mert Sumru'yu seçiyor. Cansu ve Sumru kazanmış bir eda takınıyor. Azra paramparça oluyor. Feride Hanım ve Cenk de bu karar çok üzülüyor. Hakim ablası ile mutlu olup olamayacağını Mert'e soruyor. Mert, bir kez daha Sumru'da kalmak istediğini söylüyor. Sosyal Hizmetler de Sumru'da kalmasını uygun görüyor. Ve karar çıkıyor. Mert'in velayeti Sumru'da kalıyor. Azra gözyaşları içinde salondan çıkıyor.

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SUMRU'DAN AZRA'YA BİR ŞANTAJ DAHA

Serap kapıda Feride Hanım'a Azra'nın bir evi bile olmadığını söyleyince Feride Hanım ‘Neden anlamak istemiyorsun, onun bir evi var. Üstelik mirasımı da ona bağışladım' diyor. O sırada Sumru da Azra'nın yanına gidip onunla alay ediyor. Azra, Cansu'nun aşkının sadece bir saplantı olduğunu ve suçlu olmadığını söylüyor. Sumru bu durumun değişmesi için kararını vermesini söylüyor. Azra, Cenk'in Cansu ile beraber olmayacağını söylüyor. Sumru'nun umurunda değil. Cansu'nun Azra yüzünden mutsuz olduğunu söylüyor. Üstüne bir de Mert'i yatılı okula götürmekle tehdit ediyor.

KADİR MELİS'E ÇOK AŞIK

Melis, Kadir'in yanına gidip bir açıklama istiyor. Melis ağlamaya başlıyor ve açıklamanın doğru olmasını istiyor. Melis, ‘bana yalan söyledin' diyerek hesap soruyor. Hem Azra'nın avukatı olması hem de ağabeyini tanımasının nasıl ona söylemediğini sorguluyor. Melis, Kadir'i bir daha görmek istemediğini söylüyor. Kadir onu ikna etmeye çalışıyor. Ama Melis ağlayarak onu affetmeyeceğini söylüyor. Kadir ondan vazgeçmeyeceğini herhangi biri olmadığını anlatıyor.

MERT NEDEN SUMRU'YU SEÇTİ?

Cansu davadan sonra oradan gitmek istiyor. Sumru'ya babasından dolayı hala kızgın. Annesinin ısrarına rağmen gidiyor. Sumru Mert ile gitmeye hazırlanıyor. Kapıda onları gören Azra kardeşine koşuyor ama Sumru arabayı kilitliyor. Azra gözyaşları ile kardeşinin peşinde koşuyor. Gerçek ise eve gidince ortaya çıkıyor. Mert eve gittiğinde Sumru ona pasta vereceğini söylüyor. Mert Sumru annesini kızdırmamak için mahkemede konuştuğunu söylüyor

AZRA MERT'İN RESİMLERİNİ GÖRÜYOR

Azra ne Cenk'e ne de Feride Hanım'a Sumru'nun tehdidinden söz edemiyor. Azra, Mert'i görmek için eve gidiyor. Ve Mert de ablasının geldiğini görünce aşağı iniyor. Sumru, Azra'nın Mert'e yaklaşmasına engel oluyor. Mert elindeki resimleri düşürüyor. Azra Mert'in çizdiği resimleri görünce kardeşinin acı çektiğini fark ediyor. Ama Sumru'nun hiç umurunda değil.

AZRA CENK'TEN AYRILIYOR

Azra ile Cenk'in arası bozuluyor. Azra, Cenk'ten ayrılarak ‘ben artık seninle yapamıyorum diyor. Cenk, Azra'yı mutfakta yakalayıp ‘beni sevmediğini söyle' diyor. Azra kardeşine kavuşmak için içi yana yana ‘sevmiyorum' diyor.