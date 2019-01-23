Elimi Bırakma 26. yeni bölüm 2. fragman: Polis, Sumru’yu götürüyor! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 26. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Yeni bölümden 2 fragaman yayınlanan dizinin 2. fragmanında; Fatma uyanıyor. Sumru Fatma'nın deli olduğunu söylüyor. Polis Sumru'yu almaya geliyor. Serap bombaları bir bir patlatıyor. Feride Hanım'a Azra ile Cenk ilişkisine karşı olduğunu söylüyor. Ayrıca şirketin ortağı olduğunu da açıklıyor. Azra, Cenk'e yaklaşıyor ve hayatında mutluuğun eksik olduğunu söylüyor. İşte Elimi Bırakma 26. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 26. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN





ELİMİ BIRAKMA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





ELİMİ BIRAKMA 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in kalbi paramparça. Azra Cenk ile Kadir'in kavgasını aklından çıkaramıyor. Cenk'e her yaklaşmasının sonunun hüsranla bittiğini düşünüyor. Serap'ın keyfine diyecek yok. Hazırladığı kahvaltıdan sonra Feride Hanım'a restoranda değişiklikler yapmak istediğinden söz ediyor. Feride Hanım onay veriyor ama Azra'yı yabana atmamasını istiyor.

Cansu annesine çok kızgın. Sumru buluşmak için Cansu'ya not bırakıyor ama Cansu not kağıdını yırtıp atıyor. Kadir'e de sırtını dönen Cansu telefonuna cevap vermiyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

AZRA İLE CENK'İN AŞKI YİNE SUMRU'NUN GÖLGESİNDE

Sumru Azra'nın evine gidiyor. Sumru, Cenk'in Mert'in okulunda olay çıkarmasından söz ediyor. Azra'nın da olaydan o anda haberi oluyor. Sumru ‘Cenk'le görüşüyor musunuz' diye Azra'ya baskı yapıyor. O sırada Cenk kapıya geliyor. Sumru onları dinlerken Cenk Azra'dan özür diliyor. Kadir'in telefonlarını açmadığını söyleyen Azra'ya Kadir'in yalan söylediğini savunuyor. Cenk, Azra'yı sevdiğini söylüyor. Azra, Sumru'nun onu dinlediğini biliyor ve Cenk'e bir daha sırtını dönüyor. Cenk yine de cebinden çıkardığı kolyeyi Azra'nın avcuna bırakıyor. Ve bir gün o kolyeyi takarsa aşkları için bir umut olduğuna inanacağını söylüyor.

KADİR'İN YARALARINI MELİS SARIYOR

Kadir'i ziyarete giden Melis yüzündeki yaraları görünce çok üzülüyor. Haberi olmadan ağabeyinin açtığı yaraları o sarıyor. Kadir'e pansuman yapıyor. Melis tam içeri gidince ağabeyi oraya geliyor. Kadir, Azra ile aralarında hiçbir şey olmadığını söylüyor. Cenk olanların Azra'nın suçu olmadığını söylüyor. Kadir olayın sinirinden davanın seyrini değiştirecek videoyu sildiğini söylüyor. Melis de olanları bu şekilde öğreniyor.

AZRA'NIN BAŞI SERAP'LA BELADA

Serap restoranda Azra'ya eziyete başlıyor. Azra'ya izin kullandığı için kızıyor. Usta onu korumaya çalışsa da Serap Azra'nın kendine çekidüzen vermesini istiyor. Bir de Sumru ile ilgili paylıyor.

AZRA, FATMA'NIN SÖYLEDİKLERİNİ ÖĞRENİYOR

Kadir, Azra'ya Fatma'nın söylediklerini anlatıyor. Fatma'nın Sumru tarafından kullanıldığını söylüyor. Azra video için çok seviniyor ama sevinci boğazında düğümleniyor. Kadir videoyu sidiğini söylüyor. Azra kendini kaybediyor.