Elimi Bırakma 27. yeni bölüm fragmanı: Miras krizi! Azra ve Cenk’e evlilik yolu açıldı… yayınladı!

Elimi Bırakma 26. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Azra, Cenk’e sırtını dönemeyeceğini anlar. Üstelik Sumru ile kavgasını Serap da duyar. Serap duyduklarını kabullenemez ve Feride Hanım’a da kafa tutar. Ama tüm bu olanlar Azra ve Cenk’e engel olamaz. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 26. son bölümde yaşananları ve 27. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

ELİMİ BIRAKMA 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride Hanım, Cenk ile konuşup Fatma'nın durumunu sorar. Cenk çok dalgındır ve Feride, Cenk'in bir şeyler sakladığını anlar. Cenk, Fatma ile konuşamadıklarını, kaçtığını haber verir. Cenk Fatma'nın kaçırılmış bile olabileceğini söylüyor. Ama aslında Fatma kendi kaçıyor. Feride, Fatma'nın Mert için döneceğine emin. Feride haksız da sayılmaz. Fatma Mert'i bulmak için harekete geçmiştir bile.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

SUMRU FATMA'NIN KAÇTIĞINI ÖĞRNİYOR

Azmi, Sumru ile görüşmeye gider. Sumru, Cansu'yu kaybettim diye ağlamaya başlar. Burhan'ın yeni oyununu anlatır. O sırada Cansu da babasını arayıp yaşananları anlatır. Azmi, Sumru'yu sakinleştirmeye çalışır. Ayrıca Cansu'yu kazanmak için plan yapmaları gerektiğini söyler. Sumru, Fatma'nın kaybolduğunu da öğrenir.

CENK'İN ELİ AZRA'NIN ÜZERİNDE

Cenk'in içi rahat etmez ve Azra'nın evinin önüne gider. Azra'ya mesaj atarak sabaha kadar kapıda bekleyeceğini söyler. Azra'nın içi rahatlar. Fatma evin önünde bekler ve Mert'i camda görür. Birbirlerine uzaktan öpücükler yollarlar.



HÜLYA SUMRU'DAN HESAP SORUYOR

Hülya ve Mesut kapıya dayanıp, Sumru'ya hesap sorar. Cansu'nun kafedeki haklarını Burhan'a devretmesi onları çıkmaza sokmuştur. Sumru elinden gelen bir şey olmadığını söyler. Hülya, Sumru'yu anlasa da Sumru'nun bu durumu düzeltmesini ister. Burhan'la konuşması gerektiğini söyleyerek evden giderler.

SUMRU İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Polis, Fatma'nın kaçışı ile ilgili olarak Sumru'yu emniyete götürüyor. Fatma'yı sormaya gelen Azra emniyette Sumru ile karşılaşır. İkisi arasında bir gerginlik yaşanır. Kadir de emniyete gelir. Emniyette komiser Azra ile de görüşmek ister. Cenk de o sırada Azra'nın yanına gelir. Komiser, Fatma'nın bulunamadığını ve tedbirli olmalarını anlatır.

SERAP, FERİDE HANIM'A KAFA TUTUYOR

Serap, Azra'nın Cenk'ten vazgeçmeyeceğini duyunca deliye döner. Feride Hanım'a kafa tutar. Serap, şirketin yüzde 30 hissesini aldığını Feride Hanım'a açıklar. Artık eşit olduklarını söyler. Feride adeta yıkılır. Feride tüm bu olanlardan sonra vasiyetnamesini yazdırmak için harekete geçer.