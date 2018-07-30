Elimi Bırakma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 2. son bölüm izle!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı, 2. son bölümün hemen ardından yayınlandı. Elimi Bırakma son bölümde Azra ve Mert, gecenin karanlığında kimsesiz bir halde birbirlerine sığındı. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Azra ve Mert, gecenin karanlığında kimsesiz bir halde birbirlerine sığınırlar. Karanlıkta sokakta kalmak, Azra'nın düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

Cenk'in Feride Hanımın yanında büyük bir istekle işe başlaması herkes için şaşırtıcı olur. Fakat Feride Hanım'ın Cenk için daha değişik planları vardır. Azra'nın Mert'e bakabilmek için yaşadığı olaylar dizisi, Cenk'le hayatlarının daha çok kesişmesine sebep olur. Ancak, yaşananlar karşısında Azra her şey için Cenk'i suçlayacaktır…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI