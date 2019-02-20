Elimi Bırakma 30. yeni bölüm 2. fragman: Cenk’in durumu ağır! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 30. yeni bölüm 2. fragmanı bugün yayınlandı. Nefes kesen ilk fragmandan sonra yeni fragmanda; Azra Cenk'e ailesine sırtını dönemeyeceğini söylüyor. Cenk annesinden beklemediği bir darbe almıştır. Ama Melis ve Arda da annesini affetmiyor. Serap büyük bir yıkım yaşıyor. Cenk'in hastalığı onu ansızın yakalıyor ve yol artasında aracı ile giderken bayılıyor. İşte Elimi Bırakma 30. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk hastaneden çıktıktan sonra tuhaf belirtiler yaşamaya başlıyor. Koşarken, yürürken kafasının içinde bazı tuhaflıklar hissediyor. Sürekli başı dönen Cenk doktora gidiyor. Doktor MR çektikten sonra Cenk'in ilk sözü ‘ben ölüyor muyum yani oluyor' Cenk, doktorla konuştuktan sonra darmadağın olmuş şekilde hastaneden çıkıyor. Azra sevdiği adamın hastalığını hissetmiş gibi, bir gün elinden kayıp gitmesinden korktuğunu söylüyor. Cenk onu sakinleştiriyor.

FERİDE HANIM, SERAP VE SUMRU KARŞI KARŞIYA

Feride Hanım, Sumru'dan şirketini korumak isterken Serap'la bir kez daha araları açılıyor. Serap, Feride'ye oğlu ile arasının açılmasını göz yumamayacağını söylüyor. Feride Hanım ise ‘tüm aileyi ateşe attın farkında değilsin' diyerek karşılık veriyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE



Feride Hanım, Serap'la beraber Sumru'ya gidiyor. O sırada Cenk de Sumru'nun yanına gitmek için yola çıkıyor. Azra yolda neden oraya gittiklerini öğrenmek istiyor. Cenk ‘şimdi öğreneceğiz' deyip içeri giriyor. Tam içeri girdiği anda Feride Hanım ‘Cenk bunu asla duymamalı' diyor. Ve Cenk bu sözü duyuyor.

AZRA: SEN NE DEĞİNİN FARKINDA MISIN?

Cenk hastalığını Azra'dan saklamak istemiyor. Bir yandan ailesinin sorunları ile uğraşan Cenk diğer yandan hastalığı ile uğraşıyor. Cenk evde Azra'ya bir şey sölemek istediğini iletiyor. Gülerek Cenk'I dinlemeye başlayan Azra duyduğu karşısında elindeki tepsiyi düşürüyor. ‘Sen ne dediğinin farkında mısın' diyebilen Azra adeta yıkılıyor.