Elimi Bırakma 31. yeni bölüm 2. fragman: Cenk ailesine resti çekiyor! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

ELİMİ BIRAKMA 31. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI
ELİMİ BIRAKMA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ELİMİ BIRAKMA 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Serap'ın Sumru'nun arkasındaki kişi olmasının ortaya çıkması Çelen ailesinde büyük yıkıma yol açar. Cenk'in her şeyi öğrenmesinden sonra Serap, Sumru'nun ‘ağlayan sen değil miydin' sözü onu çok öfkelendirir. Sumru'ya Cansu'nun gözleri önünde tokat atar. Serap Feride Hanım ile konuşarak ‘ben yanlış bir şey yapmadım' der ama Feride ona dersini verir. Bu kafa ile giderse yalnız kalacağını söyler.
CENK İSTİFA EDİYOR
Cenk annesinden aldığı darbeyi kaldıramaz. Onun Sumru ile işbirliği yapması ve arkasından işler çevirmesi aile bağlarını koparma noktasına getirir. Cenk yaşadığı bu güvensizlikten sonra bir karar verir. Bu karar istifa kararıdır. Şirkete giderek babaannesinin önünde ‘istifa ediyorum' der.
AZRA CENK'E GÜÇ VERİYOR
Serap ve Feride Cenk'i yeniden kazanmak istemektedir. Ama Cenk yaşadıklarını kaldırmakta zorlanır. En büyük destekçisi de Azra olur. Azra, Cenk'e ‘onlar senin ailen istesen de sırtını dönemezsin' der. Ama Cenk ihanetin en sevdiklerinden geldiğini anlatıyor. Azra en azından Cenk'in güçlü durmasını sağlar.
ARDA VE MELİS SERAP'A HESAP SORUYOR
Arda annesi ile ilgili gerçeği öğrenince Serap'a büyük bir öfke ile hesap sorar. ‘Sen bizi niye yaktın' diyen Arda annesinin ağabeyini sırtından bıçakladığını söyler. Arda'dan sonra Melis de annesine ‘sen benim annem olamazsın' diyor. Gözyaşlarına boğulan Melis yaşadığı acının hesabını soruyor
CENK'İN SAĞLIĞI İYİ DEĞİL
Cenk'in hastalığı gittikçe ilerler. Yaşadığı üzüntüler ile de durumu kötüye gitmeye devam eder. Hatta araç kullanırken fenalaşır.