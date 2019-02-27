Elimi Bırakma 31. yeni bölüm 2. fragman: Cenk ailesine resti çekiyor! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 31. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. TRT'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında; Cenk aldığı ihanet darbesinden sonra toparlanamıyor. Kadir ile yumruklaşıyorlar. Meliz Kadir’e ‘beraber olamıyorsak neden yaşıyoruz ki’ diyor. Sumru, Feride’den restoranı istiyor. Azra ile yeni bir hayata başlayan Cenk, Azra’ya Çelenler’den bir miras beklentisi olup olmadığını söylüyor. Azra hiçbir talebi olmadığını söyleyince ailesi ile kalan tek bağının soyadı olduğunu söylüyor. İşte Elimi Bırakma 31. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 31. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serap'ın Sumru'nun arkasındaki kişi olmasının ortaya çıkması Çelen ailesinde büyük yıkıma yol açar. Cenk'in her şeyi öğrenmesinden sonra Serap, Sumru'nun ‘ağlayan sen değil miydin' sözü onu çok öfkelendirir. Sumru'ya Cansu'nun gözleri önünde tokat atar. Serap Feride Hanım ile konuşarak ‘ben yanlış bir şey yapmadım' der ama Feride ona dersini verir. Bu kafa ile giderse yalnız kalacağını söyler.

CENK İSTİFA EDİYOR

Cenk annesinden aldığı darbeyi kaldıramaz. Onun Sumru ile işbirliği yapması ve arkasından işler çevirmesi aile bağlarını koparma noktasına getirir. Cenk yaşadığı bu güvensizlikten sonra bir karar verir. Bu karar istifa kararıdır. Şirkete giderek babaannesinin önünde ‘istifa ediyorum' der.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

AZRA CENK'E GÜÇ VERİYOR

Serap ve Feride Cenk'i yeniden kazanmak istemektedir. Ama Cenk yaşadıklarını kaldırmakta zorlanır. En büyük destekçisi de Azra olur. Azra, Cenk'e ‘onlar senin ailen istesen de sırtını dönemezsin' der. Ama Cenk ihanetin en sevdiklerinden geldiğini anlatıyor. Azra en azından Cenk'in güçlü durmasını sağlar.

ARDA VE MELİS SERAP'A HESAP SORUYOR

Arda annesi ile ilgili gerçeği öğrenince Serap'a büyük bir öfke ile hesap sorar. ‘Sen bizi niye yaktın' diyen Arda annesinin ağabeyini sırtından bıçakladığını söyler. Arda'dan sonra Melis de annesine ‘sen benim annem olamazsın' diyor. Gözyaşlarına boğulan Melis yaşadığı acının hesabını soruyor

CENK'İN SAĞLIĞI İYİ DEĞİL

Cenk'in hastalığı gittikçe ilerler. Yaşadığı üzüntüler ile de durumu kötüye gitmeye devam eder. Hatta araç kullanırken fenalaşır.