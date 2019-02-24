Elimi Bırakma 31. yeni bölüm fragmanı yayınladı! Azra’dan Cenk’e sitem! (Elimi Bırakma 30. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 30. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cenk annesinin yaptığını kaldıramaz. Bir yandan hastalığı diğer yandan ailesinden gördüğü ihanet onun için işler içinden çıkılmaz bir hale getirir. Azra, Cenk’e destek olmaya ve ailesine karşı onu yumuşatmaya çalışır ama Cenk istifa kararı ile tavrını ortaya koyar. Peki Elimi Bırakma 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

ELİMİ BIRAKMA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Elimi Bırakma 30. son bölüm yayınlandı. Yayınlanan 30. Bölümde; Çelen ailesi büyük bir yıkım yaşar. Serap yaptıklarını savunur. Ama Arda ve Melis de annesine hesap sorar. Feride Hanım, Cenk'i geri kazanmaya çalışır ama Cenk henüz bu fikre yaklaşmamaktadır. Diğer yandan Azra'da Cenk'i ailesine karşı yumuşatmaya çalışır. Ayrıca Cenk'in sağlık durumu daha ada kötüleşir. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elimi Bırakma 30. son bölümde yaşananları ve 31. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serap'ın Sumru'nun arkasındaki kişi olmasının ortaya çıkması Çelen ailesinde büyük yıkıma yol açar. Cenk'in her şeyi öğrenmesinden sonra Serap, Sumru'nun ‘ağlayan sen değil miydin' sözü onu çok öfkelendirir. Sumru'ya Cansu'nun gözleri önünde tokat atar. Serap Feride Hanım ile konuşarak ‘ben yanlış bir şey yapmadım' der ama Feride ona dersini verir. Bu kafa ile giderse yalnız kalacağını söyler.

CENK İSTİFA EDİYOR

Cenk annesinden aldığı darbeyi kaldıramaz. Onun Sumru ile işbirliği yapması ve arkasından işler çevirmesi aile bağlarını koparma noktasına getirir. Cenk yaşadığı bu güvensizlikten sonra bir karar verir. Bu karar istifa kararıdır. Şirkete giderek babaannesinin önünde ‘istifa ediyorum' der.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

AZRA CENK'E GÜÇ VERİYOR

Serap ve Feride Cenk'i yeniden kazanmak istemektedir. Ama Cenk yaşadıklarını kaldırmakta zorlanır. En büyük destekçisi de Azra olur. Azra, Cenk'e ‘onlar senin ailen istesen de sırtını dönemezsin' der. Ama Cenk ihanetin en sevdiklerinden geldiğini anlatıyor. Azra en azından Cenk'in güçlü durmasını sağlar.

ARDA VE MELİS SERAP'A HESAP SORUYOR

Arda annesi ile ilgili gerçeği öğrenince Serap'a büyük bir öfke ile hesap sorar. ‘Sen bizi niye yaktın' diyen Arda annesinin ağabeyini sırtından bıçakladığını söyler. Arda'dan sonra Melis de annesine ‘sen benim annem olamazsın' diyor. Gözyaşlarına boğulan Melis yaşadığı acının hesabını soruyor

CENK'İN SAĞLIĞI İYİ DEĞİL

Cenk'in hastalığı gittikçe ilerler. Yaşadığı üzüntüler ile de durumu kötüye gitmeye devam eder. Hatta araç kullanırken fenalaşır.