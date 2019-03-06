Elimi Bırakma 32. yeni bölüm 2. fragman: Cenk güçleniyor! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 32. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. TRT1'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında; Azra’nın kafası Sumru’nun sözleri ile karışıyor. Azmi, Feride’den bir uyarı daha alıyor. Azra, Melis konusunda Kadir’i uyarıyor. Cenk şirkete dönüyor ve ondan habersiz kuş uçarsa bunu yapanın işsiz kalacağını söylüyor. Azra, Cenk’in doktoru ile yakınlaşmasından rahatsız oluyor ve doktora hesap soruyor. İşte Elimi Bırakma 32. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



ELİMİ BIRAKMA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk, sadece annesine değil, Feride Hanım’a da kızıyor. Annesinin yaptığını ondan saklamasını hazmedemiyor. Cenk şirketten istifa ettiğini açıklıyor. Feride bu kararla şok olsa da Cenk ile konuşarak ona duyurmadan olayı çözmeye çalışmasının hata olduğunu kabul ediyor. Ama Feride Cenk’in annesi ile yaşayacağı krizi çözmesi gerektiğini anlatıyor.

CENK HASTANEYE YETİŞTİRİLİYOR

Cenk araba kullanırken fenalaşıyor. Aracını kenara çekip kendini sakinleştirmeye güçlü olmaya çalışıyor. Doktoru Cenk’in hastaneye gelmemesinden endişe ediyor. Cenk güç bela telefonunu alıp doktorunu arıyor. Ancak konuşmaya gücü yok, hiç iyi olmadığını anlatmaya çalışıyor. Doktoru Cenk’in nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor ama Cenk daha da kötüleşerek baygınlık geçiriyor. Cenk’in yeri buluyor ve hemen ambulans ile hastaneye yetiştiriliyor ve acilen operasyona alınıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

MELİS’İN UMUTLARI HALA TAPTAZE

Kadir, Azra ile konuşmaya çalışıyor. O sırada Melis, Kadir’in gitmediğini görüp çok seviniyor ve onun boynuna atlıyor. Kadir’in gitmeyişinden umutlanan Melis çok sevinir. Ama aslında Kadir, Cenk’in hastalığından kendini suçladığı için Melis’i kendinden uzak tutmaya çalışıyor.

ULVİ: HİSSELERİ GERİ VER

Ulvi, Sumru’ya hisselerini geri vermesini söylüyor. Sumru Ulvi ile kurduğu şer ittifakının geldiği noktaya inanamıyor. Bu sırada Serap’ın da Melis ve Arda ile sınavı devam ediyor. Cenk ile beraber diğer çocuklarını da kaybediyor.

AZRA: BEN SENİN AİLENDEN OLDUĞUMU SANIYORDUM

Azra, hem Cenk’e destek olmak hem de Serap’tan işittiği onca lafa rağmen Cenk’in ailesini affetmesini istiyor. Ancak Cenk ona bu duruma karışmaması gerektiğini söylüyor. Bu sözler Azra’yı çok kırıyor, çünkü Azra onun ailesinden olup olmadığını sorguluyor

CENK: AZRA İLE YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞIM

Cenk ve Azra akşam yemeğinde Çelenler ile aynı sofraya oturuyor. Cenk Azra ile ciddi bir adım atmaya hazırlandığını söylüyor. Bu kararını açıklamadan önce de Azra’ya Çelenler’den bir miras beklentisi olup olmadığını soruyor. Azra’nın ‘yok tabi ki’ lafı ile konuşmasına devam eden Cenk ailesi ile kalan tek bağının soyadı olduğunu söylüyor.