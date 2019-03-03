Elimi Bırakma 32. Yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Cenk önemli bir kararın eşiğinde! (Elimi Bırakma 31. Son Bölüm izle)

Elimi Bırakma 31. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde;Cenk bir yandan sağlığı diğer yandan ailesi ile sınanıyor. Kırgınlığı geçmeyen Cenk'i ikna etmeye çalışan Feride Hanım büyük bir fedakarlık yapıyor. Ulvi, Sumru'dan hisseleri iade etmesini istiyor. Serap iyice yalnızlaşıyor. Melis, Kadir'le ilgili hayallerine kavuşmak isterken, Cenk'in hastalığını öğrenen Kadir kendini suçluyor. Peki Elimi Bırakmaz 32. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Elimi Bırakma 31. Son Bölüm yayınlandı. Son bölümde Cenk ailesine karşı geri adım atmamak da kararlı. Feride Hanım’ın savaşmasını istiyor. Azra, Serap’tan işittiği onca lafa rağmen Cenk’i ailesine yaklaştırmak istiyor. Ama bu ısrarı kalbinin bir kez daha kırılmasına sebep oluyor. Ancak Cenk ailesini sırtını dönerken Azra ile yeni bir hayat kuracağını da açıklıyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 31. son bölümde yaşananları ve 32. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 32. Yeni Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk, sadece annesine değil, Feride Hanım’a da kızıyor. Annesinin yaptığını ondan saklamasını hazmedemiyor. Cenk şirketten istifa ettğini açıklıyor. Feride bu kararla şok olsa da Cenk ile konuşarak ona duyurmadan olayı çözmeye çalışmasının hata olduğunu kabul ediyor. Ama Feride Cenk’in annesi ile yaşayacağı krizi çözmesi gerektiğini anlatıyor.

CENK HASTANEYE YETİŞTİRİLİYOR

Cenk araba kullanırken fenalaşıyor. Aracını kenara çekip kendini sakinleştirmeye güçlü olmaya çalışıyor. Doktoru Cenk’in hastaneye gelmemesinden endişe ediyor. Cenk güç bela telefonunu alıp doktorunu arıyor. Ancak konuşmaya gücü yok, hiç iyi olmadığını anlatmaya çalışıyor. Doktoru Cenk’in nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyor ama Cenk daha da kötüleşerek baygınlık geçiriyor. Cenk’in yeri buluuyor ve hemen ambulans ile hastaneye yetiştiriliyor ve acilen operasyona alınıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

MELİS’İN UMUTLARI HALA TAPTAZE

Kadir, Azra ile konuşmaya çalışıyor. O sırada Melis, Kadir’in gitmediğini görüp çok seviniyor ve onun boynuna atlıyor. Kadir’in gitmeyişinden umutlanan Melis çok sevinir. Ama aslında Kadir, Cenk’in hastalığından kendini suçladığı için Melis’i kendinden uzak tutmaya çalışıyor.

ULVİ: HİSSELERİ GERİ VER

Ulvi, Sumru’ya hisselerini geri vermesini söylüyor. Sumru Ulvi ile kurduğu şer ittifakının geldiği noktaya inanamıyor. Bu sırada Serap’ın da Melis ve Arda ile sınavı devam ediyor. Cenk ile beraber diğer çocuklarını da kaybediyor.

AZRA: BEN SENİN AİLENDEN OLDUĞUMU SANIYORDUM

Azra, hem Cenk’e destek olmak hem de Serap’tan işittiği onca lafa rağmen Cenk’in ailesini affetmesini istiyor. Ancak Cenk ona bu duruma karışmaması gerektiğini söylüyor. Bu sözler Azra’yı çok kırıyor, çünkü Azra onun ailesinden olup olmadığını sorguluyor.

CENK: AZRA İLE YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞIM

Cenk ve Azra akşam yemeğinde Çelenler ile aynı sofraya oturuyor. Cenk Azra ile ciddi bir adım atmaya hazırlandığını söylüyor. Bu kararını açıklamadan önce de Azra’ya Çelenler’den bir miras beklentisi olup olmadığını soruyor. Azra’nın ‘yok tabiki’ lafı ile konuşmasına devam eden Cenk ailesi ile kalan tek bağının soyadı olduğunu söylüyor.