Elimi Bırakma 33. yeni bölüm 2. fragman: Azra acı gerçekle yüzleşiyor! (Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 33. Yeni Bölümden 2 fragman yayınlandı. Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Elimi Bırakma dizisinin 33. yeni bölüm fragmanında; Azra ve Cenk harika bir gece geçiriyor. Ama Azra o gecede öğrendiği gerçekle sarsılıyor. Azmi'den darbe yiyen Sumru, Feride Hanım'a bir kez daha kafa tutuyor. Azra babasının katili ile ilgili sürpriz bir mesaj alıyor. Mezarlığa giden Azra büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Cenk son anda yetişse de Azra ona yanına gelmemesi için bağırıyor. İşte Elimi Bırakma 33. Yeni Bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 33. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



ELİMİ BIRAKMA 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ELİMİ BIRAKMA 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride, Sumru ile hisse devri için konuştuğunu Çelenler'e açıklıyor. Azra da onlarla beraber. Sumru onların düşmanı olmadığını söylüyor. Feride Hanım Sumru'nun tüm hisselerini ve haklarını devretmenin karşılığında restoranı istediğini açıklıyor. Serap sinirden deliriyor. Cenk babaannesi ile daha önce konuştuğu için bu durumdan haberi var. Feride Hanım, Cenk'e bağlı olduğu değerler ve saygınlığı için feda etmesi gerekenleri etmesini söylüyor. Ayrıca şirketin başına geçmesini istiyor. Cenk, annesinin ısrarlı soruları üzerine babaannesinin kararının arkasında duracağını söylüyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

SERAP'IN ANNESİNİN SÜRPRİZ ZİYARETİ

Feride Hanım yüzde 5 hissesi karşılığında restoranın yarısını teklif ediyor. Serap, Sumru'yu burada istemediğini söylüyor. Sumru bir şartla Feride Hanım'ın teklifini kabul edeceğini söylüyor ve restoranın isim hakkını da istiyor. Cenk, ‘sana hiçbir şey vermiyoruz' diyerek Sumru'ya yol veriyor ama Feride Hanım sakinliğini koruyarak teklifini kabul ediyor. Serap, Feride Hanım'a sinirlenerek benim bu ailede yerim yok diyerek çekip gitmeye hazırlanıyor. Bu sırada sürpriz bir isim geliyor. Zerrin gelişi ile tüm Çelenler'i şoke ediyor. Serap annesinin gelmesine rağmen, Feride'ye olan tavrını sürdürüyor. Annesi herkesin ortasında Serap'a tokat atarak kendisine gelmesini söylüyor. Sumru da bu anlara tanıklık ediyor.

ZERRİN AZRA'YI HEDEF ALIYOR

Zerrin, Serap'ın annesi. Bir zamanlar varlıklı bir kadın olan Zerrin, son eşinin vefatıyla tüm varlığını kaybetmiştir ve bu durumu Çelenlere açıklamaya hiç niyeti yok. Serap'a attığı tokat ise aslında Feride Hanım'a göstermiş olduğu bir tepki. Zerrin'in bir hamlesi de Azra'yı sorguya çekmek oluyor. Ona Feride Hanım ile nereden tanıştıklarını soruyor. Bir de miras konusunda ima da bulunuyor

‘HOŞÇAKAL SERAP'

Restoranın yarısını alan Sumru, Serap'la oynadığı oyunu artık kazandığını düşünüyor. Serap'ın kartlarını yırtan Sumru ‘Hoşçakal Serap' diyerek zaferini kutluyor. Sonra da kendi kendine ‘Feride'nin sofrası işte böyle dağılır' diyor.

CENK İPLERİ ELİNE ALIYOR

Cenk şirketin başına geçiyor. Bu geçişin eskisi gibi olmayacağının mesajını da bir toplantıda veriyor. Şirketi baştan yapılandırmaya çalışan Cenk'in açıkladığı yeni iş planında, Kadir ve Melis'i büyük bir sürpriz bekliyor. Bu arada Azra, Kadir'e bunun sonunun olmadığını ve artık Melis'i umutlandırmaması gerektiğini söylüyor.

AZMİ İSTİFA EDİYOR

Azmi şirketten istifa ediyor. Feride Hanım bu istifayı ‘bazen bir şeyleri feda etmek gerekiyor' diyerek karşılıyor. Azmi, Sumru'ya bu savaşta yanında olmadığını söylüyor. Sumru, Azmi'nin veda konuşmasını gözleri dolu dolu dinliyor.

AZRA CENK'İ HASTALIĞINI ÖĞRENECEK Mİ?

Cenk'in kendisinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan Azra, şüphesinin üzerine gidiyor. Cem'in doktoru ile yakın görünmesi ve Sumru'nun sözleri Azra'nın kafasını karıştırıyor. Sumru, Azra'ya parmağındaki yüzüğe güvenmemesini söylüyor. Bu yüzünden takması kadar çıkarmasının da kolay olduğunu anlatıyor. Azra sonunda doktoru karşısına alıp sinirli bir şekilde ‘lütfen neler olduğunu bana anlatır mısınız' diyor.