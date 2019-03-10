Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Azra gerçeğin peşinde! (Elimi Bırakma 32. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 32. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Serap hatasının bedelini ağır ödüyor. Annesi Zerrin’in gelişi ile işler daha da karmaşık hale dönüyor. Zerrin kızına savaşmasını söylerken Azra’yı sorguya çekmekten de geri kalmıyor. Sumru zaferini kutlarken Azmi’nin onu yalnız bırakması ile dağılıyor. Azra, Cenk’in ondan bir şeyler sakladığını düşünüyor ve şüpheleri onu Cenk’in doktoru ile yüz yüze getiriyor. Peki Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Elimi Bırakma 32. son bölüm yayınlandı. Elimi Bırakma son bölümde, Cenk daha kararlı ve gözü pek şekilde şirketin başına geçiyor. Azmi şirketten istifa ediyor ve Sumru'ya da bu savaşta yalnız olduğunu söylüyor. Zerrin gelişi ile olayların yönünü değiştirmeyi başarıyor. Azra ve Cenk evlilik hayalleri kurarken Azra, Cenk ile ilgili şüpheleri ile baş etmeye çalışıyor. Sumru'nun sözleri ile iyice kafası karışan Azra, gerçeğin peşine düşüyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 32. son bölümde yaşananları ve 32. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 33. Yeni Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feride, Sumru ile hisse devri için konuştuğunu Çelenler'e açıklıyor. Azra da onlarla beraber. Sumru onların düşmanı olmadığını söylüyor. Feride Hanım Sumru'nun tüm hisselerini ve haklarını devretmenin karşılığında restoranı istediğini açıklıyor. Serap sinirden deliriyor. Cenk babaannesi ile daha önce konuştuğu için bu durumdan haberi var. Feride Hanım, Cenk'e bağlı olduğu değerler ve saygınlığı için feda etmesi gerekenleri etmesini söylüyor. Ayrıca şirketin başına geçmesini istiyor. Cenk, annesinin ısrarlı soruları üzerine babaannesinin kararının arkasında duracağını söylüyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

SERAP'IN ANNESİNİN SÜRPRİZ ZİYARETİ

Feride Hanım yüzde 5 hissesi karşılığında restoranın yarısını teklif ediyor. Serap, Sumru'yu burada istemediğini söylüyor. Sumru bir şartla Feride Hanım'ın teklifini kabul edeceğini söylüyor ve restoranın isim hakkını da istiyor. Cenk, ‘sana hiçbir şey vermiyoruz' diyerek Sumru'ya yol veriyor ama Feride Hanım sakinliğini koruyarak teklifini kabul ediyor. Serap, Feride Hanım'a sinirlenerek benim bu ailede yerim yok diyerek çekip gitmeye hazırlanıyor. Bu sırada sürpriz bir isim geliyor. Zerrin gelişi ile tüm Çelenler'i şoke ediyor. Serap annesinin gelmesine rağmen, Feride'ye olan tavrını sürdürüyor. Annesi herkesin ortasında Serap'a tokat atarak kendisine gelmesini söylüyor. Sumru da bu anlara tanıklık ediyor.

ZERRİN AZRA'YI HEDEF ALIYOR

Zerrin, Serap'ın annesi. Bir zamanlar varlıklı bir kadın olan Zerrin, son eşinin vefatıyla tüm varlığını kaybetmiştir ve bu durumu Çelenlere açıklamaya hiç niyeti yok. Serap'a attığı tokat ise aslında Feride Hanım'a göstermiş olduğu bir tepki. Zerrin'in bir hamlesi de Azra'yı sorguya çekmek oluyor. Ona Feride Hanım ile nereden tanıştıklarını soruyor. Bir de miras konusunda ima da bulunuyor

‘HOŞÇAKAL SERAP'

Restoranın yarısını alan Sumru, Serap'la oynadığı oyunu artık kazandığını düşünüyor. Serap'ın kartlarını yırtan Sumru ‘Hoşçakal Serap' diyerek zaferini kutluyor. Sonra da kendi kendine ‘Feride'nin sofrası işte böyle dağılır' diyor.

CENK İPLERİ ELİNE ALIYOR

Cenk şirketin başına geçiyor. Bu geçişin eskisi gibi olmayacağının mesajını da bir toplantıda veriyor. Şirketi baştan yapılandırmaya çalışan Cenk'in açıkladığı yeni iş planında, Kadir ve Melis'i büyük bir sürpriz bekliyor. Bu arada Azra, Kadir'e bunun sonunun olmadığını ve artık Melis'i umutlandırmaması gerektiğini söylüyor.

AZMİ İSTİFA EDİYOR

Azmi şirketten istifa ediyor. Feride Hanım bu istifayı ‘bazen bir şeyleri feda etmek gerekiyor' diyerek karşılıyor. Azmi, Sumru'ya bu savaşta yanında olmadığını söylüyor. Sumru, Azmi'nin veda konuşmasını gözleri dolu dolu dinliyor.

AZRA CENK'İ HASTALIĞINI ÖĞRENECEK Mİ?

Cenk'in kendisinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan Azra, şüphesinin üzerine gidiyor. Cem'in doktoru ile yakın görünmesi ve Sumru'nun sözleri Azra'nın kafasını karıştırıyor. Sumru, Azra'ya parmağındaki yüzüğe güvenmemesini söylüyor. Bu yüzünden takması kadar çıkarmasının da kolay olduğunu anlatıyor. Azra sonunda doktoru karşısına alıp sinirli bir şekilde ‘lütfen neler olduğunu bana anlatır mısınız' diyor.