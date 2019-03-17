Elimi Bırakma 34. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Azra ve Cenk tehlikede! (Elimi Bırakma 33. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 33. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra, Cenk ile ilgili olan şüphelerinin üzerine gidiyor. Zerrin'in gereksiz müdahalesi ile Defne olmadık duygulara kapılıyor. Sumru, Azmi'yi evden kovuyor ama Azmi'nin bunun altında kalmaya hiç niyeti yok. Sumru'yu delirtecek bir plan yapıyor. Bu sırada Azra babasının katiline bir adım daha yaklaşıyor. Aldığı sürpriz bir mesaj onu harekete geçiriyor. Peki Elimi Bırakmaz 34. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Elimi Bırakma dizisinin 33. bölümü (son bölüm) yayınlandı. Son bölümde; Azra, Serap ve Zerrin’in Defne hayallerine kulak misafiri olsa da önceliği Cenkin sağlığı oluyor. Sevdiği adam ile ilgili endişeleri ile baş etmeye çalışan Azra öğrendiği geçekle sarsılıyor. Beş parasız olduğu için Çelenler’e sığınan Zerrin’nin de yüzleşmesi gereken biri oluyor.Melis ile Kadir arasında yakınlaşmalar devam ediyor. Sumru, Azmi’ye, kimsenin onu terk edemeyeceğini söyleyerek, evden kovuyor. Azmi hemen karşı atağa geçip Sumru’ye kızdıracak bir plan yapıyor. Sumru, Çelenler’i bir kez daha çok zor durumda bırakıyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 33. son bölümde yaşananları ve 34. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 34. yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin Hanım, Defne’yi Cenk’e yakıştırıyor. Cenk’i rahatsız eden emri vakileri ile Defne ile Cenk’i yakınlaştırmaya çalışıyor. Cenk, Defne’ye onu Azra ile tanıştıracağını söylüyor ve hastalığından bahsetmemesini istiyor. Azra da bu sırada Cenk ile Defne’yi görüyor. Hem de Zerrin ile Serap’ın konuşmalarını da duyuyor. Zerrin ne kadar yakıştıklarını söylerken Serap da ona katılıyor. Azra, Cenk’in masasına servis yaparken, Cenk ve Defne geliyor. Azra, Defne ile tanışıyor. Azra dağılmış şekilde kendini dışarı atıyor. Melis’in sözlerini de hatırlayarak Cenk’in ondan bir şeyler sakladığını düşünüyor. Defne’yi sıkıştırmaya karar veren Azra, ondan gerçekleri öğrenmek istiyor.

SUMRU AZMİ’Yİ KOVUYOR

Cansu, Sumru’ya Azmi’nin kendi çıkarları için onun yanında olduğunu söylüyor. İkisinin arasını açacağını söyleyen Cansu annesine biraz sakin olmasını söylüyor. Ayrıca onu olduğu gibi sevebilecek birinin hayatında olmasından ne kadar mutlu olduğunu söylüyor. O sırada Burhan geliyor. Cansu babasını da yemeğe davet ediyor, Sumru kızsa da Cansu onu ikna ediyor. Burhan yemek masasına oturuyor ve eski günleri yad ediyorlar. Cansu heyecanla anne babasını dinliyor. O sırada Azmi elinde çiçeklerle kapıda beliriyor. Sumru şaşkınlıkla ona bakıyor. Yüz yüze konuşma fırsatı buluyorlar. Sumru Azmi’ye ‘beni kimse terk edemez, sadece ben hayatımdan insanları def ederim’ diyerek şok yaşatıyor. Sonra da Azmi’yi evden kovuyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

ZERRİN İŞ BAŞINDA

Beş parasız kaldığını Çelenler’den gizleyen Zerrin daha gelir gelmez Cenk ile Azra’nın aralarını bozmak için planlar yapıyor. Defne’yi gözüne kestiren Zerrin, Serap’a onu Azra’dan kurtaracağını söylüyor. Ayrıca Zerrin, davetsiz bir misafirin gelişiyle çok güç bir duruma düşüyor.

AZRA: SEN BANA BÖYLE BİR ŞEYİ NASIL SÖYLEMEZSİN

Azra ve Cenk, Cenk'in bir arkadaşının evlilik kutlama partisine katılıyorlar. Defne de orada. Büyük sürprizlere gebe olan partide Azra, Cenk ile ilgili öğrendiği gerçekle sarsılıyor.

SUMRU’YU ÇILDIRTAN HABER

Azmi, Sumru’nun onu kovmasından sonra öcünü almak için Mesut’tan yardım istiyor. Mesut, Azmi’den korktuğu için bu teklifi kabul ediyor. Ve plan işliyor. Sumru, Mesut’tan öğrendiği bir haberle çılgına dönüyor ve soluğu Feride Hanım’ın karşısında alıyor. Sumru'nun tepkisi başta Feride olmak üzere, Çelenlere çok zor anlar yaşatıyor.

AZRA BABASININ KATİLİNİ ARIYOR

Azra cep telefonuna gelen bir mesajla babasının katili öğrenebileceğini sanıyor. Mezarlıkta onunşa buluşmak isteyen biri ona babasının katilini vaad ediyor. Ama Azra’nın katili öğrenmesine yaklaştığı haberi başkalarına da veriliyor. Azra mezarlığa gidiyor. O sırada biri arkasından yaklaşıyor. Cenk’in uzaktan bu sahneyi görmesi ile nefesler bir kez daha tutuluyor