Elimi Bırakma 35. yeni bölüm 2. fragman: İşler iyice karışıyor! (Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı izle)

Elimi Bırakma 35. yeni bölümden 2 fragman ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Azra'ya son bir şans veriliyor. Cenk, Azra'ya 'eşim olmanı istiyorum diyor. Feride Azmi'nin istifasını kabul etmiyor. Cenk de bu duruma bozuluyor. Kadir, Cenk'e videoyu kimin yolladığını bulduğunu söylüyor. Azmi, Sumru'ya 'ben kararımı verdim' diyerek elindeki tek gidişlik bileti gösteriyor. Azra parayı hazırlıyor. Tam o adama parayı verecekken ansızın Censu ve Cenk de olaya dahil oluyor. İşte Elimi Bırakma 35. yeni bölüm fragmanları...

ELİMİ BIRAKMA 35. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sumru, Feride Hanım ve Serap röportaj verirken restoranı basıyor. Röportajın bitimine yetişen Sumru, ‘Feride Çelen’ diyerek içeri giriyor. Sumru alaylı bir tavırla ‘pardon’ diyerek konuşmasına başlıyor. Sumru, Feride’nin onun hayatının üzerine basıp geçtiğini söylüyor. Hatta imaratorluğunu kurmak için nasıl insanları harcadığını anlatıyor. Sumru, Ulvi’yi tehdit ettiğini ima ederek Feride Hanım’a çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Feride donmuş gözlerle Sumru’ya bakıyor. Sumru restorandan çıkarken karşısında Zerrin’i buluyor. Zerrin artık karşısında onun olduğunu söylüyor. Sumru da ondan geri kalmayıp ‘hodri meydan’ diyor.

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AZRA BABASININ KATİLİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Azra Cenk’i restorandan telaşla çıkarken görüyor ve peşine takılıyor. Azra içindeki tüm korkulara rağmen babasının katilini bulmaya kararlı. Cenk Azra’yı uzaktan izlerken birinin ona doüru yaklaştığını fark ediyor. Bu ansızın Azra’ya doğru gelen kişi gerilimi arttırıyor. Cenk arkası dönük bir şekilde bu kimliği belirsiz adam ile konuşuyor. Arkasını dönmemesi için Azra’yı uyarıyor. Cenk de o sırada işyerinden gelen acil bir dosyaya bakıyor. Gizemli adam Azra’ya onu buraya vicdanını getirdiğini söyleyerek, bir ses kaydı dinletiyor. Ses kaydında aynı adamın sesi var. Kemal’in ölüm günü alınan bu ses kaydının karşı tarafında kim olduğu bilinmiyor. Adam, Azra’dan 300 bin TL istiyor. Bunun karşılığında ona babasının katilini vereceğine söz veriyor. O sırada Cenk bu yabancı adamı fark ediyor ve Azra’ya doğru koşuyor. Azra, Cenk’e gelmemesini söylerken adam ortalıktan kayboluyor. Cenk Azra’nın yanına koşup ondan olanları öğrenmeye çalışıyor. Cenk, Azra’ya tek başına hareket etmemesi konusunda uyarıyor. Azra polise gitmemek için yalvarıyor.

FERİDE VE SUMRU’NUN İÇ HESAPLAŞMASI

Sumru’nun restorandaki sözleri Feride’yi derinden etkiliyor. Feride bir iç hesaplaşma yaşıyor. Sumru’nun sözleri aklından gitiyor Sumru da Feride gibi bocalıyor. Onun dağılmasının sebebi de Azmi’nin ona ihanet etmesi oluyor. Feride ve Sumru bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Sumru, Feride’ye onu iyiliği ile ezemeyeceğini söylüyor.

BURHAN: İNSAN KARDEŞİNE BUNU YAPAR MI?

Burhan bir not buluyor. Bu notta Azra’nın babasının katilini yakında öğreneceği yazıyor. Burhan ile Mesut konuşuyor. Mesut Kemal’in onun için kardeşten öte olduğunu söylüyor. Ama Burhan ona ‘insan kardeşine bunu yapar mı?’ diyor.

AZRA TEHLİKEDE

Cenk Azra’yı polise gitmeye ikna ediyor. Ancak aldığı bir not onu tehlikeye sokacağa benziyor. Notta polise gittiklerini bildiğini söyleyen kişi Cenk’i ıssız bir yere çağrıyor. itmezse de Azra2nın acı çekeceğini söylüyor. Cenk hiç düşünmeden oraya gidiyor. Ancak sonra Azra’dan gelen telefonla hemen onun yanına gidiyor. Evde yalnız olan Azra evde birini olduğunu fark ediyor. Cenk ona hemen evden çıkmasını söylerken Azra’nın çığlığını duyuyor.