Elimi Bırakma 35. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Cenk’in çaresizliği! (Elimi Bırakma 34. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 34. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra katilin peşinde iken Cenk de onu korumak istiyor. Sumru ve Feride yaşadıkları iç hesaplaşmaların sonunda bir kez daha karşı karşıya geliyor. Azra'nın mezarlıkta gördüğü adamı polise ihbar etmesi konusunda ısrarcı olan Cenk, aldığı yeni bir mektupla harekete geçiyor. Ancak bu sırada Azra'da evinde büyük bir korku yaşıyor. Peki Elimi Bırakma 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Elimi Bırakma 34. Bölüm (son bölüm) yayınlandı. Cenk mezarlıkta yaşadıkları olaydan sonra Azra’yı korumak için yeni önlemler alıyor. Ancak bu aldığı önlemler onları yeni tehlikelerle yüz yüze getirior. Restoranda yaşananlardan sonra Zerrin Sumru’ya gözdağı veriyor. Ancak Sumru ondan korkmuyor. Feride, Sumru’nun sözleri ile dağılıyor. Ulvi’nin ihanetini öğrenen Sumru’nun da ondan farkı yok. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 34. son bölümde yaşananları ve 34. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 35. yeni bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sumru, Feride Hanım ve Serap röportaj verirken restoranı basıyor. Röportajın bitimine yetişen Sumru, ‘Feride Çelen’ diyerek içeri giriyor. Sumru alaylı bir tavırla ‘pardon’ diyerek konuşmasına başlıyor. Sumru, Feride’nin onun hayatının üzerine basıp geçtiğini söylüyor. Hatta imaratorluğunu kurmak için nasıl insanları harcadığını anlatıyor. Sumru, Ulvi’yi tehdit ettiğini ima ederek Feride Hanım’a çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Feride donmuş gözlerle Sumru’ya bakıyor. Sumru restorandan çıkarken karşısında Zerrin’i buluyor. Zerrin artık karşısında onun olduğunu söylüyor. Sumru da ondan geri kalmayıp ‘hodri meydan’ diyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

AZRA BABASININ KATİLİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Azra Cenk’i restorandan telaşla çıkarken görüyor ve peşine takılıyor. Azra içindeki tüm korkulara rağmen babasının katilini bulmaya kararlı. Cenk Azra’yı uzaktan izlerken birinin ona doüru yaklaştığını fark ediyor. Bu ansızın Azra’ya doğru gelen kişi gerilimi arttırıyor. Cenk arkası dönük bir şekilde bu kimliği belirsiz adam ile konuşuyor. Arkasını dönmemesi için Azra’yı uyarıyor. Cenk de o sırada işyerinden gelen acil bir dosyaya bakıyor. Gizemli adam Azra’ya onu buraya vicdanını getirdiğini söyleyerek, bir ses kaydı dinletiyor. Ses kaydında aynı adamın sesi var. Kemal’in ölüm günü alınan bu ses kaydının karşı tarafında kim olduğu bilinmiyor. Adam, Azra’dan 300 bin TL istiyor. Bunun karşılığında ona babasının katilini vereceğine söz veriyor. O sırada Cenk bu yabancı adamı fark ediyor ve Azra’ya doğru koşuyor. Azra, Cenk’e gelmemesini söylerken adam ortalıktan kayboluyor. Cenk Azra’nın yanına koşup ondan olanları öğrenmeye çalışıyor. Cenk, Azra’ya tek başına hareket etmemesi konusunda uyarıyor. Azra polise gitmemek için yalvarıyor.

FERİDE VE SUMRU’NUN İÇ HESAPLAŞMASI

Sumru’nun restorandaki sözleri Feride’yi derinden etkiliyor. Feride bir iç hesaplaşma yaşıyor. Sumru’nun sözleri aklından gitiyor Sumru da Feride gibi bocalıyor. Onun dağılmasının sebebi de Azmi’nin ona ihanet etmesi oluyor. Feride ve Sumru bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Sumru, Feride’ye onu iyiliği ile ezemeyeceğini söylüyor.

BURHAN: İNSAN KARDEŞİNE BUNU YAPAR MI?

Burhan bir not buluyor. Bu notta Azra’nın babasının katilini yakında öğreneceği yazıyor. Burhan ile Mesut konuşuyor. Mesut Kemal’in onun için kardeşten öte olduğunu söylüyor. Ama Burhan ona ‘insan kardeşine bunu yapar mı?’ diyor.

AZRA TEHLİKEDE

Cenk Azra’yı polise gitmeye ikna ediyor. Ancak aldığı bir not onu tehlikeye sokacağa benziyor. Notta polise gittiklerini bildiğini söyleyen kişi Cenk’i ıssız bir yere çağırıyor. itmezse de Azra’nın acı çekeceğini söylüyor. Cenk hiç düşünmeden oraya gidiyor. Ancak sonra Azra’dan gelen telefonla hemen onun yanına gidiyor. Evde yalnız olan Azra evde birini olduğunu fark ediyor. Cenk ona hemen evden çıkmasını söylerken Azra’nın çığlığını duyuyor.