Elimi Bırakma 36. yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Azra köşeye sıkışıyor! (Elimi Bırakma 35. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 35. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Azra korku dolu gecenin ardından gizemli adamla bir kez daha anlaşıyor. Para bulmaya çalışan Azra, Cenk'e yalan söylediği için vicdan azabı çekiyor. Bu sırada Sumru'nun restoranda çıkardığı olayın videosu ortaya çıkıyor. Hem de Çelenler çok önemli bir anlaşmaya imza atacakken... Videoyu kimin sızdırdığı bilgisi de geliyor. Peki Elimi Bırakma 36. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Elimi Bırakma 35. Son Bölüm yayınlandı. Son bölümde; Cenk Azra için çok endişeleniyor. Azra ise babasının katilini bulmaya kararlı. Gizemli adamın istediği para için elindeki her şeyi satmaya hazırlanıyor. Sumru bir kez daha Çelenler’i darmaduman ediyor. Çelenler çok önemli bir anlaşmaya imza atacakken Sumru’nun Feride Hanım’a hakaretler ettiği video internete sızıyor. Cenk videoyu sızdıranın restorandan biri olduğunu öğreniyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 35. son bölümde yaşananları ve 36. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma 35. Yeni Bölüm fragmanı henüz TRT1 tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linki açıp sayfanın alt bölümünden izleyebilirsiniz…

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sumru, Feride Çelen’e karşı olan egosu ile baş etmeye çalışıyor.Feride Hanım yılın en saygın iş kadını seçiliyor. Çelenler ödül törenine hazırlanıyor. En heyecanlı da Melis. Öte yandan Zerrin Çelenler’in evine iyice yerleşiyor. Hatta Ümran, yeni yardımcı olarak eve geliyor. Zerrin, onu evde çalışması için çağırıyor. Feride bu emri vakiye oldukça bozuluyor.

AZRA’NIN KORKU DOLU ANLARI

Cenk, aldığı mesajla yola çıkıyor ve ıssız bir yerde kendini buluyor. Sonra kimsenin gelmemesinden şüphelenip Azra’yı arıyor. Azra evdeyken evde birinin olduğunu anlıyor. Cenk evi terk etmesini istiyor, o sırada elektrikler gidiyor. Azra telaş olsa da evden çıkmak için sakin adımlar atıyor. Azra evde birinin olduğunu anlayıp daha da panik oluyor. Cenk telefonda sevdiği kadın için çok korkuyor. Cenk Azra’ya yetişiyor ve sevdiği kadını alıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

SUMRU’NUN VİDEOSU İNTERNETE SIZIYOR

Cenk yeni bir iş anlaşmasına hazırlanıyor .Çelenler için bu çok önemli iş anlaşması internete sızan bir video ile tehlikeye giriyor. Videoda Sumru’nun restoranda çıkardığı olay cereyan ediyor. Cenk videoyu kimin sızdırdığını araştırmaya başlıyor. Kadir Feride’ye videoyu sızdıranın restorandan biri olabileceğini söylüyor. Restorandan birinin bu videoyu sızdırabileceği bilgisi ortalığı daha da karıştırıyor. Videoyu sızdıranın mutfağın şefi olduğu bilgisi geliyor. Cenk onunla yüzleşiyor.

AZMİ ŞİRKETE DÖNÜYOR

Azmi yeniden işe dönüyor. Onu işe aldıran da Sumru. Azmi bunu öğrenince Sumru’ya neden yaptığını sormaya gidiyor. Sumru'nun cevabı, ilişkilerinin seyrini değiştiriyor.

AZRA KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Azra babasının katilini bulmakta kararlı. Bu nedenle de enerjisini gizemli adamın istediği parayı bulmaya harcıyor. Ayrıca adam tarafından da tehdit edilmeye devam ediyor. Azra, kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkışıyor. Kuyumcuya gidip sahip olduğu her şeyi satıyor. Cenk Azra’nın ondan bir şeyler sakladığını anlarken Azra vicdanı sızlaya sızlaya yalanına devam ediyor.