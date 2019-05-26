Elimi Bırakma 43. yeni bölüm fragmanı yayınladı! (Elimi Bırakma 42. son bölüm izle)

Elimi Bırakma 42. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cansu acile kaldırılıyor ve durumu ağır. Burhan kızının can çelişmesi ile büyük bir sınavdan geçiyor. Sumru, Cansu için perişan oluyor. Cenk, Azra'nın kaldığı eve bir kez daha gidiyor ama Azra oradan çoktan görülüyor. Ama Azra'nın yüzüğünü bulup doğru yolda olduğunu anlıyor. Cenk hemen harekete geçiyor. Bu sefer de Azra ile Cenk tutsak ediliyor. Burhan Cansu'nun ölümden dönüşü ile daha da öfkeleniyor ve kaçmaya çalışırken Cenk'e silah doğrultuyor. Elimi Bırakma 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölümde yaşananlar…

ELİMİ BIRAKMA 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Elimi Bırakma 42. son bölüm yayınlandı. Son bölümde, Azra, Cansu’nun geçirdiği kaza ile yıkılıyor. Bir de Cenk gelip o da yakalanınca artık tüm ümitlerini kaybediyor. Feride Hanım, Cenk ve Azra’dan haber alamayınca perişan oluyor. Cansu hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Sumru kızının bu haliyle yıkılıyor. Burhan kendini sorgulamaya başlıyor ama öfkesi ters tepiyor. Azra tutsak edildiği evden başka yere götürülüyor. Cenk onu bulmak isterken kendini yakalatıyor. Azra tüm umutlarını kaybediyor ve tam kaçmaya çalışırlarken duyulan silah sesi ile şler değişiyor. Oyuncu kadrosunda Alina Boz, Alp Nevruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Batuhan Ekşi, Cemre Güneli ve Burak Tamdoğan gibi isimlerin bulunduğu Elini Bırakma 42. son bölümde yaşananları ve 43. yeni bölümde cevap bekleyen soruları öğrenebilirsiniz. İşte yeni fragman ve son bölüm izleme linki..

ELİMİ BIRAKMA 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Burhan, Azra ve Cansu’yu kaçırıyor. Cansu, delili yok edeceklerini söyleyerek onları bırakmasını istiyor. Azra’nın ortadan kaybolması ile şüphelenmeye başlayan Cenk, Azra’nın peşine düşüyor. Ve Cenk Azra ile Cansu’nun tutulduğu evi bulmayı başarıyor. Cenk kapıya dayanıyor. Burhan Azra’nın kafasına silah dayayıp kendini güvene almaya çalışıyor. Bu sırada Cansu da Burhan’ın düşürdüğü bıçakla ellerini çözüyor. Cenk kapıyı kırmaya çalışıyor. Sonra telefonu çalıyor ve Feride Hanım Azra’ya ulaşamadığını söylüyor. Cenk arabasına dönerken, Azra gözyaşları içinde kalıyor. Burhan Azra’yı odaya getirdiği anda Cansu, Burhan’ın kafasına vazo ile vuruyor. Ama Burhan ile beraber Azra da yere yığılıyor. Azra’yı uyandıramayan Cansu kapının anahtarlarını aramaya başlıyor. Bu sırada Burhan kendine geliyor. Azra da uyanıyor ve Cansu’ya kaçması için bağırıyor. Cansu anahtarları bulup kapıyı açıyor ve tam kapıda Burhan ile karşılaşıyor. Cansu koşarak yola çıkıyor ve hızla gelen bir araç Cansu’ya çarpıyor. Burhan kızının geçirdiği kazaya tanıklık ederken büyük şok yaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

CANSU AĞIR YARALI

Cansu hemen acile kaldırılıyor. Ama Cansu’nun durumu çok ağır. Burhan kendini kaybediyor. Azra, Cansu’nun ölümü için Burhan’a hesap soruyor. Sumru kızının kaza geçirmesiyle büyük yara alıyor. Cenk hastanede, Burhan’a evden söz ediyor ve bir kez daha oraya gideceğini söylüyor. Cenk söylediğini yapıyor da. Eve gittiğinde yerde Azra’nın yüzüğünü buluyor. Ama o sırada Azra orada değil. Ama Cenk’e bir ipucu da bırakıyor. Cansu bu ipucu sayesinde Azra’yı buluyor ama etrafında bir sürü adamla ve boğazına bıçak dayanmış şekilde. Azra ile Cenk bu sefer beraber tutsak ediliyor. Azra oradan sağ çıkmayacaklarını düşünürken Cenk ona destek olmaya çalışıyor. Evdekiler Cenk ile Azra’yı merak etmeye başlıyor.

CENK VURULUYOR

Cansu hastanede kendine geliyor. Cenk kaçmak için planını yapıyor. Ama Burhan kendini kaybetmiş şekilde Cenk ile yüzleşiyor. Cenk’e kız ile hayallerini yıktığını söyleyen Burhan silahını çıkarıp Cenk’e doğrultuyor. Azra kaçmak için harekete geçtiği anda silah patlıyor.