Elimi Bırakma 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azra yıkılıyor: O daha çok küçük! Elimi Bırakma 44. son bölüm izle

Elimi Bırakma 44.son bölüm ile TRT 1’de yayınlandı. Son bölümde; Azra ve Cenk'in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk'in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır.
ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
ELİMİ BIRAKMA 44. SON BÖLÜM İZLE
Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.
Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.
Cansu'nun ölümünün üzerinden aylar geçmiştir. Azra'yı ve Mert'i artık gözünün önünden ayırmak istemeyen Cenk, düğünü daha fazla ertelemek istemez.
Tüm aileyi düğün telaşı sarmıştır. Cansu'nun ölümünden sonra bir kliniğe yatırılan Sumru, Azra ve Cenk'in evleneceğini öğrenir ve hastaneden kaçar.