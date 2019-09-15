Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 45. son bölüm izle

Elimi Bırakma 45. son bölüm ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Azra ve Cenk boşanma kararı alıyor. Azra gözyaşlarına boğuluyor "Şeker teyze geri dönemem diyor." bu haber Şeker'in bayılmasına neden oluyor. Cenk, Azra'ya soruyor "Neden gittin Azra? O kadar çok aradım ki seni." diyor. Elimi Bırakma 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 45. son bölüm izleme linki...

Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor. Diziseverler yeni bölümden ipuçları içeren fragmanı araştırıyor. Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen ayrıntılar…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 45. SON BÖLÜM İZLE

Azra ve Cenk bir yıl sonra yeniden karşılaşmanın şaşkınlığı içindeyken, Feride'nin başına gelenler onlar için ikinci bir şok etkisi yaratır. İkili tüm hayatlarını değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Tam bu sırada Barış'ın Azra'ya yaptığı sürpriz teklif işleri daha da karıştırır.

Feride Çelen'in başına ne geldi? Azra ve Cenk nasıl bir karar verecek? Barış'ın Azra'ya teklifi ne olacak? Hepsi ve daha fazlasını dizinin 45. bölümünde izleyeceğiz.

Azra ve Cenk'in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk'in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır. Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın Yapımcılığını Üs Yapım Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş üstlenirken senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Sevilen dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.