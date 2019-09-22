Elimi Bırakma 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 46. son bölüm izle

Elimi Bırakma 46. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk hem Azra’yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorundadır. Azra’nın vereceği karar Cenk’i de etkileyecektir. Yeni bölümde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 46. son bölüm izle...

Elimi Bırakma 46. son bölümünde; Azra İstanbul'a gelme kararı alır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulmuştur kendinde. Cenk'le boşanacak eskiye dair ne varsa arkasında bırakacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez. Vicdanıyla yeni hayatı arasında kalan Azra hangisini seçecektir?

ELİMİ BIRAKMA 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 46. SON BÖLÜM İZLE

Azra ve Cenk bir yıl sonra yeniden karşılaşmanın şaşkınlığı içindeyken, Feride'nin başına gelenler onlar için ikinci bir şok etkisi yaratır. İkili tüm hayatlarını değiştirecek bir karar vermek zorundadırlar. Tam bu sırada Barış'ın Azra'ya yaptığı sürpriz teklif işleri daha da karıştırır.

Azra ve Cenk'in en mutlu günlerini karanlığa döndüren gerçekler onları acı içerisinde bırakır. Cenk'in aldığı büyük karar hem Çelen ailesi için hem de Azra için yeni bir dönem başlatacaktır. Acıları ile yoğrularak büyüyen Azra, yeniden ayağa kalktığında hayatın ona nasıl sürprizler hazırladığını bilmemektedir.

Kendine yeni bir hayat kuran Sumru başarısının keyfini sürmektedir. En korktuğu şeyin başına geleceğinden habersizdir henüz. Sumru da bir karar vermek zorundadır .

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk’in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma’nın Yapımcılığını Üs Yapım – Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş üstlenirken senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor. Sevilen dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler paylaşıyor.