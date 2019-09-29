Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 47. son bölüm izle

Elimi Bırakma 47. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz ve Dolunay Soysert'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk sevdiği kadının mutluluğu için fedakarlık yapmaya devam etmektedir, bir yandan da ona yakın olmadığı için çok acı çeker. Attığı adımlar işleri daha da karıştıracaktır. Yeni bölümde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 47. son bölüm izleme linki...