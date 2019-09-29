Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 47. son bölüm izle

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra'nın aldığı yeni karar Barış'ın pek hoşuna gitmez. Barış yaşadıklarının sonucunda Azra'nın hayatındaki yeri hakkında yeniden düşünmek zorunda kalır. Fakat ummadığı şekilde Cenk ile karşı karşıya kalacaklardır.
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ELİMİ BIRAKMA 47. SON BÖLÜM İZLE
Feride hanımsa olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Beklenmedik bir tesadüfle Sumru ile Feride baş başa kalır.
Azra İstanbul'a gelme kararı alır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulmuştur kendinde. Cenk'le boşanacak eskiye dair ne varsa arkasında bırakacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez.
Cenk hem Azra'yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorundadır.
Kendine yeni bir hayat kuran Sumru başarısının keyfini sürmektedir. En korktuğu şeyin başına geleceğinden habersizdir.