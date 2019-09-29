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Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 47. son bölüm izle
Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elimi Bırakma 47. son bölüm izle
Elimi Bırakma 47. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz ve Dolunay Soysert'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Cenk sevdiği kadının mutluluğu için fedakarlık yapmaya devam etmektedir, bir yandan da ona yakın olmadığı için çok acı çeker. Attığı adımlar işleri daha da karıştıracaktır. Yeni bölümde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Elimi Bırakma 47. son bölüm izleme linki...
Magazin 29 Eylül 2019 - 22:22

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra'nın aldığı yeni karar Barış'ın pek hoşuna gitmez. Barış yaşadıklarının sonucunda Azra'nın hayatındaki yeri hakkında yeniden düşünmek zorunda kalır. Fakat ummadığı şekilde Cenk ile karşı karşıya kalacaklardır.

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ELİMİ BIRAKMA YENİ FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 47. SON BÖLÜM İZLE

Feride hanımsa olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Beklenmedik bir tesadüfle Sumru ile Feride baş başa kalır.

Azra İstanbul'a gelme kararı alır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulmuştur kendinde. Cenk'le boşanacak eskiye dair ne varsa arkasında bırakacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez.

Cenk hem Azra'yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorundadır.

Kendine yeni bir hayat kuran Sumru başarısının keyfini sürmektedir. En korktuğu şeyin başına geleceğinden habersizdir.